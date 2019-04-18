Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Ligin 30. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu

Futbol: Spor Toto 1. Lig
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İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 Birevim Elazığspor-Osmanlıspor: Ali Şansalan

20 Nisan Cumartesi:

14.00 Giresunspor-Abalı Denizlispor: Fırat Aydınus

14.00 Ümraniyespor-Eskişehirspor: Murat Erdoğan

19.30 Gençlerbirliği-İstanbulspor: Halil Umut Meler

21 Nisan Pazar:

14.00 Boluspor-Gazişehir Gaziantep: Mustafa Öğretmenoğlu

16.30 Altay-Hatayspor: Atilla Karaoğlan

16.30 Afjet Afyonspor-Altınordu: Mert Güzenge

19.30 Adanaspor-Adana Demirspor: Halis Özkahya

22 Nisan Pazartesi:

19.00 Balıkesirspor Baltok-Kardemir Karabükspor: Yakup Özhan


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