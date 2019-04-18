Futbol: Spor Toto 1. Lig

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 Birevim Elazığspor-Osmanlıspor: Ali Şansalan
20 Nisan Cumartesi:
14.00 Giresunspor-Abalı Denizlispor: Fırat Aydınus
14.00 Ümraniyespor-Eskişehirspor: Murat Erdoğan
19.30 Gençlerbirliği-İstanbulspor: Halil Umut Meler
21 Nisan Pazar:
14.00 Boluspor-Gazişehir Gaziantep: Mustafa Öğretmenoğlu
16.30 Altay-Hatayspor: Atilla Karaoğlan
16.30 Afjet Afyonspor-Altınordu: Mert Güzenge
19.30 Adanaspor-Adana Demirspor: Halis Özkahya
22 Nisan Pazartesi:
19.00 Balıkesirspor Baltok-Kardemir Karabükspor: Yakup Özhan