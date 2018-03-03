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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Eskişehirspor: 2 - Adana Demirspor: 2

03 Mart 2018 Cumartesi 18:00
Futbol: Spor Toto 1. Lig
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Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Sarper Barış Saka, Sezgin Çınar, Gökmen Baltacı

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Ofoedu, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu (Dk. 67 Andaç Güleryüz), Bedirhan Altunbaş (Dk. 81 Semih Şentürk), Akaminko, Hürriyet Gücer, Semih Güler, Bruno (Dk. 86 Fıratcan Üzüm)

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Yiğitcan Erdoğan, Kubilay Sönmez (Dk. 46 Yiğit İncedemir), Aydın Yılmaz (Dk. 68 Lalawele), Gege (Dk. 56 Tambe), Batuhan İşçiler, Erhan Kartal, Savaş Yılmaz, Mendy, Sezer Özmen, Atabey Çiçek

Goller: Dk. 4 Mendy, Dk. 78 Tambe (Adana Demirspor), Dk. 17 ve Dk. 47 Ofoedu (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Kubilay Sönmez (Adana Demirspor), Dk. 58 Bedirhan Altunbaş, Dk. 90 Dorukhan Toköz (Eskişehirspor)


ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Eskişehirspor ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Adana DemirsporEskişehirEskişehirsporFutbol
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