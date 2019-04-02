Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Eryaman
Hakemler: Çağdaş Altay, Gökmen Olgaç, Habip Tiryaki
Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Claro, Alper Uludağ, Bekir Yılmaz (Dk. 83 Berat Ayberk Özdemir), Selçuk Şahin, Paraiba, Sessegnon (Dk. 66 Nobre), Nadir Çiftçi, Stancu (Dk. 88 Matei)
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Fink, Dimov, Ümit Kurt, Ufuk Budak, Burak Asan (Dk. 53 Sebaihi), İshak Çakmak, Guido Koçer (Dk. 74 Umut Gündoğan), Akabueze, Mustafa Durak (Dk. 86 Mustafa Batuhan Altıntaş), Özgür Can Özcan
Goller: Dk. 40 Alper Uludağ (Gençlerbirliği), Dk. 59 Özgür Can Özcan (Boluspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 48 Nadir Çiftçi, Dk. 77 Paraiba (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 28 Dimov, Dk. 44 Guido Koçer, Dk. 90+1 Ümit Kurt, Dk 90+3 Sebaihi (Boluspor), Dk. 72 Selçuk Şahin (Gençlerbirliği)
ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, Boluspor ile 1-1 berbere kaldı.