Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Yasin Kol, Engin Erdem, Ahmet Şimşek

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Fatih Tultak, Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Arif Bostancı (Dk. 65 Abdullah Sezgin), Hüseyin Topbaş (Dk. 72 Toykan Topuz), Emre Eser, Cihan Aydın, Yusuf Akbulut, Melih Berat Arslan (Dk. 46 Oğuz Eken)

Eskişehirspor: Melih Ağa, Ferhat Kiraz (Dk. 14 Cemali Sertel), Sezgin Coşkun, Furgan Polat (Dk. 57 Milinkovic), Erdal Akdarı, Sissoko, Issah, Sekidika, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 46 Hakan Aslantaş), Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner

Goller: Dk. 11 Erdal Akdarı, Dk. 21 Sekidika, Dk. 50 Issah, Dk. 88 Milinkovic (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Arda Belen, Dk. 43 Cihan Aydın (Kardemir Karabükspor), Dk. 54 Mehmet Özcan (Eskişehirspor)





KARABÜK (AA) - Spot Toto 1. Lig'in 21. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendi.

Karşılaşmada 3 oyuncu değişiklik hakkını kullanan Kardemir Karabükspor'da 78. dakikada Yusuf Akbulut sakatlanarak oyundan çıktı. Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa da rakibi 10 kişi kalınca İbrahim Halil Öner'i oyundan aldı. Kalan sürede iki takım da 10'ar kişiyle mücadele etti.



