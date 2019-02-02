Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Orkun Aktaş, Mehmet Ali Akkor
Eskişehirspor: Melih Ağa, Sissoko, Issah (Dk. 68 Kıvanç Karakaş), Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Ferhat Kiraz, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner (Dk. 77 Emre Güral), Fıratcan Üzüm (Dk. 63 Milinkovic)
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yasin Pehlivan, Sessegnon (Dk. 62 Matei), Claro, Arnason, Deniz Yılmaz, Alper Uludağ, Bekir Yılmaz, Nadir Çiftçi (Dk. 80 Barış Başdaş), Mert Nobre (Dk. 22 Stancu)
Goller: Dk. 37 Erdal Akdarı, Dk. 72 ve Dk. 80 Sissoko (Eskişehirspor), Dk. 38 Stancu, Dk. 82 Barış Başdaş (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 28 Claro, Dk. 40 Bekir Yılmaz, Dk. 53 Ahmet Oğuz, Dk. 85 Matei, Dk. 90+1 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği), Dk. 76 Ferhat Kiraz (Eskişehirspor)
ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Eskişehirspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.