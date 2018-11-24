Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Caner Ak, Deniz Turgut, Furkan Ürün
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Tolga Yakut (Dk. 71 Talha Erdoğan), Alperen Kocabaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk. 79 İsmail Oykun), Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm (Dk. 85 Bedirhan Altunbaş)
Ümraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye, Vasilogiannis (Dk. 73 Atabey Çiçek), Leandrinho, Emircan Altıntaş (Dk. 84 Dialiba), Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Recep Aydın (Dk. 46 Bahadır Taşdelen), Merthan Açıl, Mucahit Albayrak, Madinda
Goller: Dk. 24 Leandrinho, Dk. 50 Madinda (Ümraniyespor), Dk. 35 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 39 Alperen Kocabaş (Eskişehirspor)
Kırmızı kart: Dk. 76 Mevlüt Çelik (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Fıratcan Üzüm (Eskişehirspor), Dk. 55 Merthan Açıl, Dk. 63 Bahadır Taşdelen, Dk. 89 Serkan Göksu (Ümraniyespor)
ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 13'üncü haftasında Eskişehirspor, sahasında Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı.