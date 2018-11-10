Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Hakan Ceylan, İlker Takpak, Cemil Tunç
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan (Dk. 84 Foxi), Furkan Çil (Dk. 72 Muhammed Ali Doğan), Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk (Dk. 90+1 Cüneyt Köz), Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Otoo, Glumac, Bülent Cevahir, Cumali Bişi
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yasin Pehlivan (Dk. 42 Bekir Yılmaz), Ahmet İlhan Özek (Dk. 84 Nadir Çiftçi), Sessegnon, Mert Nobre (Dk. 77 Deniz Yılmaz), Dos Santos, Arnason, Selçuk Şahin, Alper Uludağ, Da Silva
Goller: Dk. 26 Nizamettin Çalışkan, Dk. 89 Oğuz Yılmaz, Dk. 90+3 Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok), Dk. 59 Mert Nobre (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 41 Otoo, Dk. 58 Furkan Çil (Balıkesirspor Baltok), Dk. 53 Selçuk Şahin (Gençlerbirliği)
BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Balıkesirspor Baltok, Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.