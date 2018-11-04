Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Oğuz Terzi, Hüsnü Emre Çelimli
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Tolga Yakut, Alperen Kocabaş (Dk. 84 İsmail Oykun), Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 78 Bedirhan Altunbaş), Furgan Polat, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm (Dk. 69 Kaan Gül)
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Lumanza (Dk. 64 Sinan Kurt), Ali Ülgen, Tugay Kacar (Dk. 73 Sadeghian), Burhan Eşer (Dk. 59 Mertan Caner Öztürk), Hasan Kılıç, Muhammed Bayır, Magaye Gueye, Ayuk
Gol: Dk. 45+1 Alperen Kocabaş (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Tugay Kacar (Osmanlıspor), Dk. 35 Tolga Yakut, Dk. 54 Alperen Kocabaş, Dk. 58 Mevlüt Çelik, Dk. 79 Ekrem Kılıçarslan, Dk. 90+1 İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor)
ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 11'inci haftasında Eskişehirspor, sahasında Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.
Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla iki takımın oyuncuları, seremoniye yüzlerine taktıkları maskelerle çıktı.