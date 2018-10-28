Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Alper Çetin, Sezgin Çınar, Çetin Öncel
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semin Güler, Tolga Yakut (Dk. 81 Kaan Gül), Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner (Dk. 90+1 Metehan Altunbaş), Talha Erdoğan (Dk. 72 Alperen Kocabaş), Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Ali Dere, Muhsin Yıldırım, İbrahim Yılmaz (Dk. 79 Barış Örücü), Onur Ergün, Cajic (Dk. 72 Murat Duruer), Arif Morkaya, Akaminko, Tuncer Duhan Aksu, Bauque (Dk. 60 İbrahim Halil Çolak)
Gol: Dk. 68 Furgan Polat (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Muhsin Yıldırım, Dk. 32 Cajic, Dk. 83 Akaminko, Dk. 90+3 Onur Ergün (İstanbulspor), Dk. 71 Talha Erdoğan, Dk. 82 Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor)
ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 10'uncu haftasında Eskişehirspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.