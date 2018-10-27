Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ata Yıldırım, Deniz Caner Özaral
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Melih Okutan, Akabueze, İshak Çakmak, Uğur Akdemir, Ufuk Budak, Özgür Can Özcan (Dk. 70 Etoundi), Dimov, Guido Koçer (Dk. 80 Burak Asan), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 70 Sebaihi), Ümit Kurt
Gençlerbiliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 89 Arnason), Sessegnon, Luccas Claro, Selçuk Şahin, Alper Uludağ, Jailton (Dk 79 Matei), Bekir Yılmaz (Dk. 66 Deniz Yılmaz)
Gol: Dk. 60 Sessegnon (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 56 Ahmet İshak Özek, Dk. 72 Yıldırım Mert Çetin, Dk. 78 Deniz Yılmaz (Gençlerbilirği), Dk. 59 Uğur Akdemir (Boluspor)
BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig 10. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, deplasmanda Boluspor'u 1-0 yendi.