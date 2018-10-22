Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bornova
Hakemler: Sinan Dereci, Gökmen Olgaç, Muhammet Yumak
Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu (Dk. 46 Mehmet Enes Sığırcı), Mehmet Murat Uçar, Alican Özfesli, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 46 Muhammed Mert), Sefa Yılmaz (Dk. 73 Kemal Rüzgar), Kerim Alıcı, Serdar Deliktaş, Berkay Samancı, Sinan Osmanoğlu
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Alperen Kocabaş (Dk. 81 Kaan Gül), Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Özcan (Dk. 86 Furgan Polat), Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, İsmail Oykun (Dk. 55 Muhammet Yahya Akbulut), Talha Erdoğan, Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm
Goller: Dk. 14 Alican Özfesli, Dk. 88 Serdar Deliktaş (Altınordu)
Kırmızı kart: Dk. 64 Alican Özfesli (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 74 Kerim Alıcı, Dk. 78 Mehmet Enes Sığırcı (Altınordu), Dk. 77 Mehmet Özcan, Dk. 87 Muhammet Yahya Akbulut (Eskişehirspor)
İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Altınordu, konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-0 yendi.