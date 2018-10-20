Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Osmanlı



Hakemler: Yiğit Arslan, Kamil Çetin, Mehmet Ali Akkor



Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Arnason, Luccas Claro, Alper Uludağ, Selçuk Şahin, Yasin Pehlivan, Jailton (Dk. 78 Matei), Sessegnon, Ahmet İlhan Özek (Dk. 82 Yıldırım Mert Çetin), Nadir Çiftçi



Adanaspor: Karacic (Dk. 38 İrfan Can Eğribayat), Onur Akbay, Veli Kızılkaya (Dk. 46 Göksu Alhas), Renan Diniz, Özkan Taştemur, Kenan Karışık, Hakan Barış, Bilal Yener Arıca, Gökhan Sazdağı, Kone (Dk. 62 Eren Keleş), Feczesin







ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında Gençlerbirliği sahasında Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Ligde ilk 8 maçını kazanan başkent ekibi Gençlerbirliği, beraberlikle bu sezon ilk kez puan yitirdi.

Karşılaşmanın 34. dakikasında Selçuk Şahin ile çarpışan Adanaspor kalecisi Karacic, kafasına gelen darbe nedeniyle bir süre bilinç kaybı yaşadı. İrfan Can Eğribayat’a 38. dakikada yerini bırakan Karasic’e ilk müdahale sahada yapıldı. Kısa süre sonra kendine gelen kalecinin durumunun iyi olduğu ve devre arasında hastaneye götürülerek tedavisine burada devam edildiği öğrenildi.