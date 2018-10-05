Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Mehmet Salih Mazlum
Altay: Emre Koyuncu, Yasin Palaz, Ivanov, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 66 Kappel), Metin Yüksel (Dk. 57 Aganovic), Eugenio, Tevfik Altındağ, Hüsamettin Yener (Dk. 71 Murat Uluç), Paixao
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Claro, Arnason, Alper Uludağ, Sessegnon, Yasin Pehlivan, Selçuk Şahin, Ahmet İlhan Özek (Dk. 79 Matei), Paraiba (Dk. 63 Nadir Çiftçi), Mert Nobre (Dk. 89 Bady)
Gol: Dk. 38 Selçuk Şahin (Gençlerbirliği)
Sarı kart: Dk. 16 Atakan Rıdvan Çankaya (Altay)
İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 8. hafta mücadelesinde lider Gençlerbirliği deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti.
Gençlerbirliği 8. maçını da galip tamamladı.
Müsabakadan önce Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında düzenlenen terör saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.