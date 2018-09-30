Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Adana Demirspor: 4 - Eskişehirspor: 0

Futbol: Spor Toto 1. Lig
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Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Yasin Kol, Habip Tiryaki, Kamil Çetin

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Mitrovic, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen, Galip Güzel, Traore, Kage (Dk. 61 Kosecki), Hakan Bilgiç, Erdal Öztürk (Dk. 80 Batuhan Karadeniz), Orkan Çınar (Dk. 70 Berk Yıldız), Pote

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik (Dk. 46 Fıratcan Üzüm), İsmail Oykun, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 78 Kaan Gül), Furgan Polat, Mehmet Özcan, Talha Erdoğan, Cemali Sertel, İbrahim Halil Öner

Goller: Dk. 13 Kage, Dk. 30 Galip Güzel, Dk. 73 Mehmet Özcan (Kendi kalesine), Dk. 82 Berk Yıldız (Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 31 Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor)

ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, sahasında Eskişehirspor'u 4-0 yendi.

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