Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Yasin Kol, Habip Tiryaki, Kamil Çetin
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Mitrovic, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen, Galip Güzel, Traore, Kage (Dk. 61 Kosecki), Hakan Bilgiç, Erdal Öztürk (Dk. 80 Batuhan Karadeniz), Orkan Çınar (Dk. 70 Berk Yıldız), Pote
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik (Dk. 46 Fıratcan Üzüm), İsmail Oykun, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 78 Kaan Gül), Furgan Polat, Mehmet Özcan, Talha Erdoğan, Cemali Sertel, İbrahim Halil Öner
Goller: Dk. 13 Kage, Dk. 30 Galip Güzel, Dk. 73 Mehmet Özcan (Kendi kalesine), Dk. 82 Berk Yıldız (Adana Demirspor)
Sarı kart: Dk. 31 Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor)
ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, sahasında Eskişehirspor'u 4-0 yendi.