Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Kadir Sağlam, Hüseyin Aylak, Hakan Karabalcık
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 77 Alperen Kocabaş), Furgan Polat, Mehmet Özcan, Cemali Sertel, İbrahim Halil Öner (Dk. 90+3 Kaan Gül), İsmail Oykun, Talha Erdoğan, Fıratcan Üzüm (Dk. 72 Mevlüt Çelik)
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Igor, Poepon (Dk. 9 Del Valle), Kerim Avcı, Kubilay Aktaş, Oğulcan Çağlayan, Balogun (Dk. 65 Jefferson), Mahmut Bilir (Dk. 78 Yusuf Türk), Rıdvan Şimşek
Sarı kartlar: Dk. 11 Talha Erdoğan, Dk. 56 İbrahim Halil Öner, Dk. 60 Mehmet Feyzi Yıldırım ve Semih Güler (Eskişehirspor)
ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Eskişehirspor, sahasında Gazişehir Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı.