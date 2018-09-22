Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Caner Ak, Sezgin Çınar, Mehmet Kağan Bingül
Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mucahit Albayrak, Muhammed Gönülaçar, Timur Temeltaş (Dk. 72 Alaaddin Okumuş), Dialiba (Dk. 46 Atabey Çiçek), Madinda (Dk. 64 Vasilogiannis), Emircan Altıntaş, Leandrinho
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Claro, Arnason (Dk. 63 Mahmut Boz), Alper Uludağ, Ahmet İlhan Özek, Selçuk Şahin, Yasin Pehlivan, Sessegnon (Dk. 87 Rahmetullah Berişbek), Jailton (Dk. 82 Nadir Çiftçi), Mert Nobre
Goller: 62 Alper Uludağ, Dk. 83 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 12 Arnason, Dk. 71 Alper Uludağ (Gençlerbirliği), Dk. 37 Oğuz Ceylan, Dk. 52 Merthan Açıl, Dk. 53 Muhammed Gönülaçar, Dk. 69 Vasilogiannis (Ümraniyespor)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Başkent ekibi 6. maçını da kazanarak liderliğini sürdürdü.