Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Ümraniyespor: 0 - Gençlerbirliği: 2

Futbol: Spor Toto 1. Lig
banner230


Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Caner Ak, Sezgin Çınar, Mehmet Kağan Bingül

Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mucahit Albayrak, Muhammed Gönülaçar, Timur Temeltaş (Dk. 72 Alaaddin Okumuş), Dialiba (Dk. 46 Atabey Çiçek), Madinda (Dk. 64 Vasilogiannis), Emircan Altıntaş, Leandrinho

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Claro, Arnason (Dk. 63 Mahmut Boz), Alper Uludağ, Ahmet İlhan Özek, Selçuk Şahin, Yasin Pehlivan, Sessegnon (Dk. 87 Rahmetullah Berişbek), Jailton (Dk. 82 Nadir Çiftçi), Mert Nobre

Goller: 62 Alper Uludağ, Dk. 83 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 12 Arnason, Dk. 71 Alper Uludağ (Gençlerbirliği), Dk. 37 Oğuz Ceylan, Dk. 52 Merthan Açıl, Dk. 53 Muhammed Gönülaçar, Dk. 69 Vasilogiannis (Ümraniyespor)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Başkent ekibi 6. maçını da kazanarak liderliğini sürdürdü.

YORUM EKLE
Gönder