Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Osmanlıspor: 0 - Denizlispor: 2

Futbol: Spor Toto 1. Lig
banner230

Stat: Osmanlı

Hakemler: Yiğit Arslan, Baran Eraslan, Ali Tuna

Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Hasan Kılıç, Tugay Kacar, Burhan Eşer (Dk. 46 Sinan Kurt), Ayuk, Beykan Şimşek (Dk. 46 Magaye Gueye), Mertan Caner Öztürk (Dk. 65 Furkan Özçal)

Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Deniz Vural, Ziya Alkurt (Dk. 90 Gökhan Süzen), Aissati, Mehmet Akyüz (Dk. 83 Tisdell), Recep Niyaz (Dk. 74 Muhammed Himmet Ertürk), Burak Altıparmak, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı

Goller: Dk. 15 Recep Niyaz, Dk. 60 Mehmet Akyüz (Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Burak Altıparmak, Dk. 77 Stackhowiak (Denizlispor)


ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Denizlispor, deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti.


YORUM EKLE
Gönder