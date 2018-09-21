Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Osmanlı
Hakemler: Yiğit Arslan, Baran Eraslan, Ali Tuna
Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Hasan Kılıç, Tugay Kacar, Burhan Eşer (Dk. 46 Sinan Kurt), Ayuk, Beykan Şimşek (Dk. 46 Magaye Gueye), Mertan Caner Öztürk (Dk. 65 Furkan Özçal)
Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Deniz Vural, Ziya Alkurt (Dk. 90 Gökhan Süzen), Aissati, Mehmet Akyüz (Dk. 83 Tisdell), Recep Niyaz (Dk. 74 Muhammed Himmet Ertürk), Burak Altıparmak, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı
Goller: Dk. 15 Recep Niyaz, Dk. 60 Mehmet Akyüz (Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Burak Altıparmak, Dk. 77 Stackhowiak (Denizlispor)
ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Denizlispor, deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti.