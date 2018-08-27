Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Alper Çetin, İlker Takpak, Hakan Karabalcık
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil (Dk. 77 Beleck), Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören (Dk. 52 Okan Alkan) Otoo (Dk. 63 Kethevoama), Bülent Cevahir, Cumali Bişi
Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Tugay Kacar, Regattin, Furkan Özçal (Dk. 77 Hasan Kılıç), Beykan Şimşek (Dk. 72 Sinan Kurt), Ndiaye, Muhammed Bayır, Mertan Caner Öztürk, Lembi (Dk. 82 Oğuzhan Erdoğan) Anıl Karaer
Goller: Dk. 34 (penaltıdan) ve 48 (penaltıdan) Regattin, Dk. 67 Furkan Özçal (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Lembi, Dk. 42 Furkan Özçal, Dk. 50 Beykan Şimşek, Dk. 61 Tugay Kacar (Osmanlıspor), Dk. 54 Bülent Cevahir (Balıkesirspor Baltok)
MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Osmanlıspor, Balıkesirspor Baltok'u 3-0 mağlup etti.