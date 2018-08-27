Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Balıkesirspor Baltok: 0 - Osmanlıspor: 3

Futbol: Spor Toto 1. Lig
banner230


Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Alper Çetin, İlker Takpak, Hakan Karabalcık

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil (Dk. 77 Beleck), Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören (Dk. 52 Okan Alkan) Otoo (Dk. 63 Kethevoama), Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Tugay Kacar, Regattin, Furkan Özçal (Dk. 77 Hasan Kılıç), Beykan Şimşek (Dk. 72 Sinan Kurt), Ndiaye, Muhammed Bayır, Mertan Caner Öztürk, Lembi (Dk. 82 Oğuzhan Erdoğan) Anıl Karaer

Goller: Dk. 34 (penaltıdan) ve 48 (penaltıdan) Regattin, Dk. 67 Furkan Özçal (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Lembi, Dk. 42 Furkan Özçal, Dk. 50 Beykan Şimşek, Dk. 61 Tugay Kacar (Osmanlıspor), Dk. 54 Bülent Cevahir (Balıkesirspor Baltok)


MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Osmanlıspor, Balıkesirspor Baltok'u 3-0 mağlup etti.



YORUM EKLE
Gönder