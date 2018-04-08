Futbol: Spor Toto 1. Lig





Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Özgür Yankaya, Uygar Bebek, Erdem Bayık

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Ramos, Ümit Kurt, Mehmet Uslu (Dk. 85 Furkan Şimşek), Robin Yalçın, Abdullah Durak, Recep Niyaz (Dk. 76 Lincoln), Süleyman Koç (Dk. 76 Özgür Çek), Samudio, Muric

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Bedirhan Altunbaş, Akaminko, Semih Güler, Bilal Aziz Özer (Dk. 76 Fıratcan Üzüm), Hürriyet Gücer, Dorukhan Toköz (Dk. 74 Furgan Polat), Hasan Ayaroğlu (Dk. 74 Andaç Güleryüz), Hasan Hüseyin Acar, Kaan Kanak, Bruno

Goller: Dk. 1 ve 9 Muric, Dk. 45+1 (Penaltıdan) Samudio, Dk. 65 Süleyman Koç (Çaykur Rizespor), Dk. 84 Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)

Sarı kart: Dk. 45 Bilal Aziz Özer (Eskişehirspor)





RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Eskişehirspor'u 4-1 yendi.

Maçın ilk dakikasında ev sahibi ekibin Vedat Muric ile golü bulduğu pozisyonda yardımcı hakem Uygar Bebek, dengesini kaybederek yere düştü ve belinden sakatlandı. Çaykur Rizespor'un sağlık ekibi tarafından tedavisi yapılan Bebek, görevine devam etti.