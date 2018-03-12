Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Onur Karabaş, Orkun Aktaş, Habip Tiryaki
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Dorukhan Toköz, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu, Akaminko, Hasan Hüseyin Acar, Hürriyet Gücer (Dk. 90 Aykut Akgün), Ofoedu, Semih Güler (Dk. 90 Andaç Güleryüz), Bruno Mezenga (Dk. 83 Bilal Aziz), Semih Şentürk
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Mehmet Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Berkay Samancı (Dk. 59 Deniz Vural), Serkan Göksu, Barış Alıcı, Kerim Avcı (Dk. 74 Muhammed Rıdvan Özdemir), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 87 Ali Mert Aydın), Mirkan Aydın
Sarı kartlar: Dk. 30 Bruno Mezenga, Dk. 82 Akaminko, Dk. 88 Hürriyet Gücer, Dk. 88 Hasan Ayaroğlu, Dk. 90+6 Kaan Kanak (Eskişehirspor), Dk. 40 Mehmet Murat Uçar, Dk. 48 Serkan Göksu, Dk. 87 Hasan Hatipoğlu (Altınordu)
Goller: Dk. 3 Kerim Avcı (penaltıdan), Dk. 55 Barış Alıcı, Dk. 81 Deniz Vural, Dk. 90+5 Ali Mert Aydın (Altınordu), Dk. 31 ve Dk. 64 Semih Şentürk (Eskişehirspor)
ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Altınordu deplasmanda Eskişehirspor'u 4-2 mağlup etti.
Mücadelenin 6. dakikasında Eskişehirspor, Bruno Mezenga ile penaltı atışından yararlanamadı.
Karşılaşmanın 82. dakikasında Altınordulu Erdoğan Yeşilyurt'un tedavisinin saha dışında yapılmasını isteyen Eskişehirsporlu futbolcular ile konuk ekibin oyuncuları arasında tartışma çıktı.
Bu sırada maraton tribününden sahaya inen Eskişehirsporlu taraftara güvenlik güçleri müdahale etti. Maçın hakemi Onur Akbaş, yaklaşık 3 dakikalık aranın ardından karşılaşmayı yeniden başlattı.