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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Eskişehirspor: 1

07 Mart 2018 Çarşamba 18:24
Futbol: Spor Toto 1. Lig
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Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Hüsnü Emre Çelimli, Ömer Tevfik Özkoç

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Tolga Ünlü, Jasmin Trtovac, Stephane, Hakan Arslan, Burhan Eşer (Dk. 90+1 Abdulkadir Özdemir), Jasmin Scuk, Metin Yüksel, Erhan Çelenk, Gökhan Karadeniz (Dk. 68 Taylan Antalyalı), Bekamenga (Dk. 83 Demba Savage)

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Aykut Akgün, Dorukhan Toköz, Ofoedu, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu, Bedirhan Altunbaş (Dk. 46 Hasan Hüseyin Acar), Akaminko, Hürriyet Gücer, Semih Güler (Dk. 64 Semih Şentürk), Fıratcan Üzüm (Dk. 35 Bruno Mezenga)

Goller: Dk. 26 Burhan Eşer, Dk. 80 Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 86 Ofoedu (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 82 Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 90 Semih Şentürk (Eskişehirspor)


ERZURUM (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etti.


Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediye ErzurumsporEskişehirsporFutbolSpor Toto 1. Lig
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