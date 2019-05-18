Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Adanaspor: 1 - Osmanlıspor: 4

Futbol: Spor Toto 1. Lig
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Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Burak Şeker, Kamil Çetin, Emrah Ünal

Adanaspor: Özer Enes Soylu, Freitas (Dk. 46 Özkan Taştemur), Veli Kızılkaya, İhsan Uğur Göktaş, Enes Yasin Akyol, Bagayoko (Dk. 68 Mert Adar), Doğanay Kılıç, Vasile, Şahin Berk (Dk. 46 Mustafa Saltuk Ceviz), Eren Keleş, Ahmet Dereli

Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Mehmet Yiğit, Mertan Caner Öztürk, Beykan Şimşek (Dk. 70 Okan Deniz), Galip Güzel (Dk. 78 Barış Zeren), Ali Ülgen, Muhammed Bayır (Dk. 62 Ali Eren İyican), Ndiaye, Atakan Rıdvan Çankaya, Blagojevic, Todorovic

Goller: Dk. 22 İhsan Uğur Göktaş (kendi kalesine), Dk. 54, 81 ve 90 Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor), Dk. 29 Eren Keleş (Adanaspor)

Sarı kart: Dk. 55 Doğanay Kılıç (Adanaspor)


ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun 34. ve son haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Adanaspor'u 4-1 yendi.

Ligi 4. sırada tamamlayan Osmanlıspor, play-off etabında Gazişehir Gaziantep ile eşleşti.


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