Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Sarper Barış Saka, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Uğur Sarı
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sissoko, Issah (Dk. 46 Mehmet Feyzi Yıldırım), İbrahim Halil Öner (Dk. 66 Mete Kaan Demir), Erdal Akdari, Furkan Balaban, Sekidika, Hakan Aslantaş, Mehmet Özcan, Milinkovic, Furgan Polat (Dk. 77 Talha Erdoğan)
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat (Dk. 89 Özer Enes Soylu), Göksu Alhas, Veli Kızılkaya, Özkan Taştemur, Enes Yasin Akyol, Abdulkadir Özdemir (Dk. 77 Hakan Barış), Bagayoko, Furkan Öçal, Vasile, Eren Keleş (Dk. 86 Mustafa Saltuk Ceviz), Ahmet Dereli
Goller: Dk. 29 Furkan Öçal, Dk. 60 ve Dk. 65 Ahmet Dereli (Adanaspor)
Kırmızı kart: Dk. 70 Erdal Akdari (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+3 Özkan Taştemur, Dk. 68 Göksu Alhas, Dk. 70 Veli Kızılkaya (Adanaspor)
ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında, Adanaspor deplasmanda Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti.