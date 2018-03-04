Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift boşandı
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift...
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
banner254

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Boluspor: 3 - MKE Ankaragücü: 1

04 Mart 2018 Pazar 17:52
Futbol: Spor Toto 1. Lig
banner230


Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Oğuz Kağan Çalışır, Burak Cansız

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Arapi, Diarra, Poepon, İrfan Başaran (Dk. 51 Özgür İleri), İshak Çakmak, Melih Okutan (Dk. 72 Akabueze), Furkan Şeker, Emre Gültekin (Dk. 86 Andre Santos), Umut Meraş, Mustafa Durak

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Erdem Özgenç, Sedat Ağçay (Dk. 83 Abdülkadir Kayalı), Alihan Kubalas, Kenan Özer, Mehmet Sak, Umut Nayir, Arif Morkaya (Dk. 46 Kehinde), Mbamba, İlhan Parlak (Dk. 66 Enes Kubat), Gençer Cansev

Goller: Dk. 5 Peopen, Dk. 36 Arapi, Dk. 76 Akabueze (Boluspor), Dk. 71 Enes Kubat (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 7 Erdem Özgenç, Dk. 31 Arif Morkaya, Dk 35. Sedat Ağçay, Dk. 81 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), Dk. 32 Diarra, Dk. 68 Arapi, Dk. 81 Poepon, Dk. 83 Mustafa Durak (Boluspor)


BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Boluspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi.

Anahtar Kelimeler:
AtatürkBolusporFutbolMKE AnkaragücüSpor Toto 1. Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim