Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Oğuz Kağan Çalışır, Burak Cansız
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Arapi, Diarra, Poepon, İrfan Başaran (Dk. 51 Özgür İleri), İshak Çakmak, Melih Okutan (Dk. 72 Akabueze), Furkan Şeker, Emre Gültekin (Dk. 86 Andre Santos), Umut Meraş, Mustafa Durak
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Erdem Özgenç, Sedat Ağçay (Dk. 83 Abdülkadir Kayalı), Alihan Kubalas, Kenan Özer, Mehmet Sak, Umut Nayir, Arif Morkaya (Dk. 46 Kehinde), Mbamba, İlhan Parlak (Dk. 66 Enes Kubat), Gençer Cansev
Goller: Dk. 5 Peopen, Dk. 36 Arapi, Dk. 76 Akabueze (Boluspor), Dk. 71 Enes Kubat (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 7 Erdem Özgenç, Dk. 31 Arif Morkaya, Dk 35. Sedat Ağçay, Dk. 81 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), Dk. 32 Diarra, Dk. 68 Arapi, Dk. 81 Poepon, Dk. 83 Mustafa Durak (Boluspor)
BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Boluspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi.