Futbol: Hazırlık maçı

ERZURUM (AA) - Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile 2-2 berabere kaldı.
Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Altınordu, Fatih Altay'ın 4. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Golden sonra baskısını artıran başkent ekibi, karşılaşmanın 6. dakikasında Dever Orgill'in attığı golle eşitliği sağladı.
Maçın 68. dakikasında topla buluşan İlhan Parlak, meşin yuvarlağı ağlara göndererek başkent ekibinin ikinci defa geriye düştüğü karşılaşmada eşitliği sağladı.
Kalan dakikalarda atakların sonuçsuz kaldığı maç 2-2 eşitlikle tamamlandı.