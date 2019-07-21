Futbol: Hazırlık maçı





JENBACH (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı İspanya'nın Eibar takımına 5-2 yenildi.

Avusturya'da kampta bulunan sarı-kırmızlı takım, ilk hazırlık maçını İspanya'nın Eibar takımıyla yaptı.

Tirol bölgesindeki Jenbach şehrindeki Jenbacher Stadı'nda oynanan maça teknik direktör Hikmet Karaman, Silviu Lung, Miguel Lopes, Benoit Poulatin, Aymen Abdennour, Atila Turan, Bernard Mensah, Brice Dja Djedje, Ziya Alkurt, Fernando Boldrin, Umut Bulut ve Deniz Türüç ilk 11'ni çıkardı.



Sarı-kırmızılı takım, 20. dakikada Pedro Leon Sanchez'in attığı golle 1-0 geri düştü. 27. dakikada Ziya Alkurt'un şık golüyle beraberliği sağlayan Kayserispor, 41. dakikada Abdennour'un büyük hatasında Enrique Garcia'nın attığı golle devre arasına 2-1 geride girdi. Hikmet Karaman, ikinci yarıda Hakan Arıkan, Mert Kula, Bilal Başacıkoğlu, Yasir Subaşı, Nii Palange, Emre Demir, Sakıb Aytaç ve Ömer Uzun'a da görev verdi.

İspanyol ekibi 50. dakikada Pablo Ezequiel de Blasis'in golüyle 3-1'lik üstünlük kurdu. İstikbal Mobilya Kayserispor, 60. dakikada Umut Bulut'un attığı golle farkı yeniden 1'e indirdi. Karşılaşmanın 79. dakikasında Charles Dias de Oliveira, 81. dakikasında ise Enrique Garcia ile gol bulan Eibar, müsabakayı 5-2 kazandı.