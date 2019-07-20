Futbol: Hazırlık maçı

AFYONKARAHİSAR (AA) - 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Göztepe, hazırlık maçında Eskişehirspor'la 1-1 berabere kaldı.

Zafer Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçına Göztepe, Göktuğ Bakırbaş, Yusuf Talun, Veli Çetin, Tarouco, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk, Poko, Batuhan Kırdaroğlu, Deniz Kadah, Samed Ali Kaya ve Ege Özkayımoğlu ilk 11'iyle başladı.

Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor ise Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş, Furkan Balaban, Erdal Akdari, Cemali Sertel, Mehmet Özcan, Furgan Polat, Talha Erdoğan, Alperen Kocabaş, Mete Kaan Demir ile Metehan Altunbaş ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Maça hücumda etkili başlayan Göztepe, 7. dakikada Ege Özkayımoğlu'nun ayağından bulduğu golle, Eskişehirspor karşısında 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda her iki takımda oyuncu değişiklikleriyle maça başladı. 55. dakikada Eskişehirspor kazandığı penaltıyı Mehmet Fevzi Yıldırım ile gole çevirerek 1-1 eşitliği sağladı ve maç bu sonuçla sona erdi.

Karşılaşmayı, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.



