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Futbol: Hazırlık maçı

- Gençlerbirliği: 4 - Kamza: 1

08 Ocak 2018 Pazartesi 21:10
Futbol: Hazırlık maçı
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ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, hazırlık maçında Arnavutluk'un Kamza takımını 4-1 mağlup etti.

Başkent temsilcisinin Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında oynanan maçın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

Gençlerbirliği, ikinci yarıda Vedat Muric'in kaydettiği 4 golle karşılaşmada 4-0 öne geçti. Arnavutluk temsilcisi Kamza, 90. dakikada kazandığı penaltıyı Racic ile gole çevirdi: 4-1.

Müsabaka, Gençlerbirliği'nin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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FutbolGençlerbirliğiHazırlık MaçıKamzaSÜPER LİGSÜPERLİG
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