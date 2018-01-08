Futbol: Hazırlık maçı

ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, hazırlık maçında Arnavutluk'un Kamza takımını 4-1 mağlup etti.
Başkent temsilcisinin Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında oynanan maçın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.
Gençlerbirliği, ikinci yarıda Vedat Muric'in kaydettiği 4 golle karşılaşmada 4-0 öne geçti. Arnavutluk temsilcisi Kamza, 90. dakikada kazandığı penaltıyı Racic ile gole çevirdi: 4-1.
Müsabaka, Gençlerbirliği'nin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.