Futbol: Hazırlık maçı





ANTALYA (AA) - Süper Lig takımı Gençlerbirliği, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1. Lig temsilcisi Eskişehirspor'a 2-1 mağlup oldu.

Başkent temsilcisinin Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında oynanan maçta Gençlerbirliği, Mert Çetin'in golüyle 1-0 öne geçti. Eskişehirspor, Andaç Güleryüz ile skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Furgan Polat'ın ayağından bir gol daha bulan Eskişehirspor, mücadeleyi 2-1 kazandı.

Müsabakanın ilk yarısında sol ayak bileğinden sakatlanan Gençlerbirliği kalecisi Nihat Şahin, maça devam edemedi.

Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, yabancılar başta olmak üzere çok eksik oyuncularının olduğunu anlatarak, "Görev verdiğimiz arkadaşlar elinden geleni yaptı. İki takımı da kutluyorum. Netice çok önemli değildi ama iki takım da çok ciddi oynadı. İyi bir hazırlık mücadelesi oldu." diye konuştu.

Kulüp olarak ciddi sıkıntılar yaşadıklarını aktaran İldiz, "Sıkıntılarımızdan yavaş yavaş arınıyoruz. Hem kamp yapıyoruz hem de yöneticilerimiz diğer sorunları halletmeye çalışıyor. İnşallah ikinci yarıda daha iyi bir Eskişehirspor izlettireceğiz. Başkan Halil Ünal ve yönetimi son derece tecrübeli. Çok çalışıyorlar. Epey ödeme yaptılar. Mevcut kadronun sorunları büyük ölçüde çözüldü. Bir iki ufak pürüz kaldı. İnşallah pazartesi gününe kadar o da hallolur. Puan silme ile alakalı sorunları da çözüyorlar." ifadelerini kullandı.