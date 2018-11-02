Futbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Futbolda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e 11. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

21.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

Yarın:

13.30 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

4 Kasım Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kayserispor (Osmanlı)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park)

5 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Bornova)

20.00 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

19.00 Altınordu-Tetiş Yapı Elazığspor (Bornova)

Yarın:

13.30 Denizlispor-Adanaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Gazişehir Gaziantep-Altay (Gaziantep)

4 Kasım Pazar:

13.30 Kardemir Karabükspor-Boluspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Hatayspor-Ümraniyespor (Antakya Atatürk)

16.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Eskişehirspor-Osmanlıspor (Yeni Eskişehir)

5 Kasım Pazartesi:

19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor Baltok (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Gençlerbirliği-Giresunspor (Osmanlı)



Muhabir: Metin Arslancan