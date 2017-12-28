Futbol dünyasının gezginleri

İSTANBUL (AA) - Şili ekibi Audax Italiano ile anlaşan ve kariyerinde 26. farklı kulübün formasını giyecek Uruguaylı futbolcu Sebastian Abreu, gerçekleştirdikleri transferlerin sayısıyla adlarından söz ettiren isimleri akıllara getirdi.

Francesco Totti, Paolo Maldini ve Ryan Giggs gibi kariyerlerini tek kulüpte geçiren futbolcuların aksine, kariyerlerini "gezgin" olarak sürdüren birçok isim göze çarpıyor.

Buna son örnek, Şili'nin Audax Italiano takımına imza atan 41 yaşındaki Abreu oldu. Kariyerindeki takım sayısı 26'ya yükselen Abreu, en fazla kulübün formasını giyen futbolcular sıralamasında, 25 ekipte görev alan eski Alman kaleci Lutz Pfannenstiel'i geride bıraktı.

Bu alanda 29'ar takımda görev yapan eski İngiliz futbolcular Trevor Benjamin ve John Burridge zirvede bulunuyor.

Benjamin ve Burridge zirvede

Jamaika asıllı İngiliz golcü Trevor Benjamin, 1995'te başlayıp 2012'de sonlandırdığı 17 yıllık kariyerinde 29 farklı takımda yer aldı.

En uzun süre kaldığı Cambridge United'da 5 yıl forma giyen Benjamin, kariyerinin büyük bölümünü farklı kulüplerde kiralık olarak geçirdi. Leicester City'de Premier Lig deneyimi yaşayan Benjamin, Jamaika Milli Takımı'nda da 2 kez görev yaptı.

İngiliz kaleci John Burridge ise 1969'dan 1997'ye kadar sürdürdüğü 28 yıllık futbol kariyeri boyunca Benjamin gibi 29 farklı takımda forma giydi.

Newcastle United ve Aston Villa'da oynadığı dönemlerde kariyerinin zirvesine çıkan Burridge'in en uzun süre görev yaptığı takım, 4 sezon kaldığı Blackpool oldu.

Uruguaylı seyyah Abreu

Profesyonel olarak 1995'te başladığı futbol hayatında, 25 farklı kulüpte oynayan Uruguaylı golcü Sebastian Abreu, Şili Premier Lig takımlarından Audax Italiano'ya attığı imzayla bu sayıyı 26'ya yükseltti.

Abreu, San Lorenzo ve River Plate formalarıyla Arjantin, Nacional formasıyla da Uruguay birinci liginde şampiyonluk yaşadı. 41 yaşındaki golcü, 70 kez terlettiği ve 26 gol kaydettiği Uruguay Milli Takımı'yla da 2011 Copa America'da zafere ulaştı.

Spor yaşantısının çoğunu Güney Amerika'da geçiren ancak Avrupa ve Asya kıtasında da deneyimler yaşayan diğer bir Uruguaylı forvet Carim Adippe ise 22 farklı kulüpte oynadı.

6 kıtada da oynayan ilk futbolcu

1991'de adım attığı kariyerini 2011'de noktalayan Alman file bekçisi Lutz Pfannenstiel, ülkesinin yanı sıra Malezya, İngiltere, Güney Afrika, Singapur, Finlandiya, Yeni Zelanda, Norveç, Kanada, Arnavutluk, Ermenistan, Brezilya ve Namibya'daki 25 farklı kulüpte top koşturdu.

Brezilya ekiplerinden Hermann Aichinger'in yolunu tuttuğu 2008'de, FIFA üyesi 6 konfederasyonda da (Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey ve Orta Amerika, Güney Amerika, Okyanusya) forma giyen ilk futbolcu unvanını ele geçiren 44 yaşındaki Pfannenstiel, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hoffenheim'ın oyuncu izleme komitesinin başında yer alıyor.

Yolu Türkiye'den geçenler

"Ailton" olarak bilinen Brezilyalı Ailton Gonçalves da Silva, vatandaşı Mario Jardel ve Gineli Kaba Diawara, yollarının birçok farklı ülkeden geçtiği futbol serüvenlerinde Türkiye'ye de uğradı.

Beşiktaş'ın 2005 yazında renklerine bağladığı fakat ara transfer döneminde Hamburg'a kiraladığı forvet oyuncusu Ailton, 2013'te nokta koyduğu kariyerinde 21 farklı kulübün formasını giydi. 44 yaşındaki eski futbolcu, Werder Bremen'de oynadığı 2003-04 sezonunda Bundesliga şampiyonluğu ve gol krallığını elde etti.

Porto ile 3 yıl üst üste lig şampiyonluğuna ulaşması ve 1999-2000 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı olması sonrası 2000 UEFA Kupası'nın sahibi Galatasaray'a transfer olan Jardel ise 17 kulübün formasını terletti. Futbolu 2011'de bırakan eski Brezilyalı milli oyuncu, 2000 UEFA Süper Kupası'na uzandığı sarı-kırmızılı takımla 41 maça çıktı ve 33 gol attı.

1995 ile 2011 arasındaki aktif futbol hayatında 17 takımda top koşturan Kaba Diawara da 2006'dan 2008'e kadar 2 sezon oynadığı Türkiye'de Gaziantepspor ve Ankaragücü'nün formasını giydi. Gine Milli Takımı'na da çağrılan eski forvet oyuncusu, Süper Lig'de çıktığı 38 karşılaşmada 10 gol kaydetti.

Seyyah futbolcular arasında ayrıca 21 takımla Ekvadorlu Eduardo Hurtado, Sırp Miodrag Andjelkovic, Brezilyalı Jose Luiz Guimaraes Sanabio Junior, 19 takımla Venezuelalı Ricardo David Paez, 18 takımla Brezilyalı Vitor Hugo Manique de Jesus, Venezuelalı Fernando de Ornelas, 17 takımla da Sierra Leoneli Mohamed Kallon ve Arjantinli futbolcular Hector Almandoz ile Gustavo Fuentes dikkati çekiyor.