Futbol: Cumhuriyet Kupası





SİVAS (AA) - Sivasspor Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 20. kez yapılacak Cumhuriyet Kupası maçı, 8 Eylül Cumartesi günü oynanacak.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, cumhuriyetin kuruluşunun 75. yıl dönümü dolayısıyla ilk kez 1998 yılında düzenlenen ve 8 Eylül Cumartesi günü 20'ncisi gerçekleştirilecek Cumhuriyet Kupası'nda, Demir Grup Sivasspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.



Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak ve futbolseverler maçı ücretsiz olarak izleyebilecek.



Geride kalan turnuvalarda Cumhuriyet Kupası, 11 kez 4 takım arasında eleme usulü, 8 kez ise tek maç sistemine göre oynandı. Bugüne dek kupayı 8 kez müzesine götüren Demir Grup Sivasspor, en fazla mutlu sona ulaşan takım oldu.



Cumhuriyet Kupası, 2012 yılında ülke dışında oynanmış, Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'un daveti üzerine Terek Grozni ile Sivasspor, Ahmad Arena Stadı'nda karşı karşıya gelmişti. Terek Grozni karşılaşmayı 4-2 kazanarak, bu kupayı müzesine götüren ilk yabancı takım unvanını elde etmişti.



Organizasyon, Sivasspor'un Avrupa kupalarındaki yoğun maç programı nedeniyle 2009 yılında ise düzenlenmedi.