Futbol: Ampute Süper Ligi

MALATYA (AA) - Ampute Futbol Süper Ligi'nde oynanan maçta Malatya Büyükşehir Belediyespor sahasında TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü'ne 7-0 yenildi.

Yeşiltepe Ampute Futbol Sahası'nda oynanan müsabakayı Erdem Sarıaslan-Ahmet Pakırcı hakem ikilisi yönetti. Müsabakada, Erol Eroğlu ise üçüncü hakem olarak görev aldı.

TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü'nün gollerini 3, 16, 32 ve 44. dakikada Muhammet Yeğen, 17. dakikada Ömer Güleryüz, 18 ve 20'inci dakikada Kemal Güleş kaydetti.

TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübünün kaptanı Osman Çakmak, maçın ardından yaptığı açıklamada, rakip takımı mücadelesinden dolayı kutlayarak, "Bizimde şampiyonluk hedefimiz var, olmadı ilk iki üç içerisinde bitirmek. Eğer topluma bir birey kazandırabiliyorsak ne mutlu bize parolamızla devam edeceğiz. Beni bugün aldığımız galibiyetten çok Malatya'da böyle bir tesisin olması mutlu etti." dedi.

TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü oyuncusu Bülent Çetin ise iyi hazırlanarak Malatya'ya geldiklerini belirterek, "Ankara'da hava şartları kötüydü ama yine de iyi hazırlandık. İyi de bir çıkış yakaladık. 6 hafta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet. İnşallah böyle devam edip sezon sonu ipi göğüslemek istiyoruz." diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyespor'un kalecisi Selim Karadağ da, "Gücümüzü biliyorduk, kapalı oynamaya çalıştık ama rakip bizden gayet iyi bir takım. Bu şekilde götürebildiğimiz kadar götürmeye çalıştık ama rakibimiz kazandı. Biz biraz daha altlarda mücadele veriyoruz. Gücümüzü bilerek devam edeceğiz. Önümüzdeki maçlarda iyi sonuçlar alarak, ilimizi temsil edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Müsabakayı Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı da izledi.