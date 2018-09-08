Futbol: 20. Cumhuriyet Kupası

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Ata Yıldırım
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural (Dk. 46 Tolgahan Acar), Papp, Bjarsmyr, Braz, Ziya Erdal (Dk. 46 Uğur Çiftçi), Medjani (Dk. 46 Hakan Arslan), Rybalka (Dk. 57 Emre Kılınç), Erdoğan Yeşilyurt, İlker Sayan (Dk. 85 Bedirhan Danışmaz), Aydın Karabulut (Dk. 46 Torje), Cyriac (Dk. 57 Muhammet Demir)
Bursaspor: Okan Kocuk, Muhammed Emin Sarıkaya, Vergini, Chedjou (Dk. 46 Barış Yardımcı), Umut Meraş (Dk. 83 Onur Atasayar), Ramazan Keskin (Dk. 90 Stancu), Saivet (Dk. 65 Furkan Soyalp), Tunay Torun (Dk. 65 Yusuf Erdoğan), Kembo (Dk. 57 Aytaç Kara), Çağatay Yılmaz (Dk. 63 Lima), Umut Nayir
Goller: Dk. 26 Tunay Torun (Bursaspor), Dk. 57 Cyriac (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kart: Dk. 67 Muhammed Emin Sarıkaya (Bursaspor)
SİVAS (AA) - Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nı normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Bursaspor'a penaltı atışlarında 5-4 üstünlük kuran Demir Grup Sivasspor kazandı.