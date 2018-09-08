Futbol: 20. Cumhuriyet Kupası

- Demir Grup Sivasspor: 1 - Bursaspor: 1 - Sivas ekibi, rakibine penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu

Futbol: 20. Cumhuriyet Kupası
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Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Ata Yıldırım

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural (Dk. 46 Tolgahan Acar), Papp, Bjarsmyr, Braz, Ziya Erdal (Dk. 46 Uğur Çiftçi), Medjani (Dk. 46 Hakan Arslan), Rybalka (Dk. 57 Emre Kılınç), Erdoğan Yeşilyurt, İlker Sayan (Dk. 85 Bedirhan Danışmaz), Aydın Karabulut (Dk. 46 Torje), Cyriac (Dk. 57 Muhammet Demir)

Bursaspor: Okan Kocuk, Muhammed Emin Sarıkaya, Vergini, Chedjou (Dk. 46 Barış Yardımcı), Umut Meraş (Dk. 83 Onur Atasayar), Ramazan Keskin (Dk. 90 Stancu), Saivet (Dk. 65 Furkan Soyalp), Tunay Torun (Dk. 65 Yusuf Erdoğan), Kembo (Dk. 57 Aytaç Kara), Çağatay Yılmaz (Dk. 63 Lima), Umut Nayir

Goller: Dk. 26 Tunay Torun (Bursaspor), Dk. 57 Cyriac (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 67 Muhammed Emin Sarıkaya (Bursaspor)


SİVAS (AA) - Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nı normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Bursaspor'a penaltı atışlarında 5-4 üstünlük kuran Demir Grup Sivasspor kazandı.

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