Fury ringe galibiyetle döndü

MANCHESTER

Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu İngiliz Tyson Fury, 32 ay sonra çıktığı ilk müsabakada Arnavut rakibi Sefer Seferi'yi yendi.

İngiltere'nin Manchester kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda düzenlenen maçta, kariyerindeki 25 müsabakayı da kazanan 29 yaşındaki Tyson Fury ile 23 galibiyet, 1 yenilgisi bulunan 39 yaşındaki Sefer Seferi karşılaştı. Fury, Seferi'nin 4. raunt sonunda bırakmak zorunda kaldığı mücadeleyi kazandı.

2015 yılının kasım ayında Ukraynalı Wladimir Klitschko'yu yenerek Uluslararası Boks Federasyonu (IBF), Dünya Boks Birliği (WBA) ile Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ağır sıklet boks şampiyonu unvanlarını kazanan Fury, 30 Eylül 2016'da doping testinin pozitif çıkması nedeniyle ceza almıştı.

Uyuşturucu kullandığını itiraf eden İngiliz boksör, ceza kararının ardından WBA ve WBO ağır sıklet boks şampiyonu unvanlarını gönüllü olarak bırakmıştı.

Büyük Britanya Dopingle Mücadele Ajansı, ocak ayında Fury ile yapılan görüşmenin ardından İngiliz boksöre, askıya alınan lisansının geri verilmesini kararlaştırmıştı.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer