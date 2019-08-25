Fransız stoper Fenerbahçe için İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin transfer görüşmesi yapacağı Fransız futbolcu Adil Rami, İstanbul'a geldi.
Fransa'nın Marsilya şehrinden İstanbul Havalimanı'na gelen Adil Rami, basın mensuplarına açıklamada bulunmadı.
Muhabir: Kenan Irtak
Fenerbahçe'yle transfer görüşmelerine bulunacak Fransız stoper, İstanbul'a geldi.
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin transfer görüşmesi yapacağı Fransız futbolcu Adil Rami, İstanbul'a geldi.
Fransa'nın Marsilya şehrinden İstanbul Havalimanı'na gelen Adil Rami, basın mensuplarına açıklamada bulunmadı.
Muhabir: Kenan Irtak