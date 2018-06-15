Fransa ile Avustralya 5. randevuda

MOSKOVA (AA) - Hilmi Sever - 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile Avustralya, C Grubu'nun ilk maçında karşı karşıya gelecek.

Kazan şehrindeki Kazan Arena'da oynanacak mücadele saat 13.00'te başlayacak. Bu karşılaşma, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nın da en erken başlayan maçı.

5. randevu

Fransa ile Avustralya, Rusya'da yapacakları maçla 5. kez karşılaşacak. İki ülke A milli futbol takımları, bugüne kadar 1'i resmi 3'ü özel maç olmak üzere 4 kez karşı karşıya geldi.

Oynanan 4 maçta Fransa 2, Avustralya 1 galibiyet elde ederken, 1 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu müsabakalarda Fransa 8 gol atarken, Avustralya 2 kez gol sevinci yaşadı.

İlk maç 1994'te

İki takımın rekabetinde ilk maç, 1994'te Japonya'nın Kobe şehrinde oynandı. Hazırlık maçını Fransa 1-0 kazandı.

İkinci karşılaşma ise 2001 yılındaki FIFA Konfederasyon Kupası mücadelesiydi. 1 Haziran 2001'de Güney Kore'de oynanan, iki takım arasındaki ilk ve tek resmi karşılaşma olma özelliği taşıyan mücadeleyi Avustralya 1-0 galip tamamladı.

Avustralya'nın Melbourne şehrinde 11 Kasım 2001'deki hazırlık karşılaşması ise 1-1 sona erdi.

En farklı galibiyet 6-0

Rekabetteki son maç ise 11 Ekim 2013'te Fransa'nın başkenti Paris'te oynandı. Ev sahibi takım, bu maçı 6-0 gibi tarihi bir sonuçla kazandı. Fransa'ya galibiyeti getiren golleri Franck Ribery, Olivier Giroud (2), Yohan Cabaye, Mathieu Debuchy ve Karim Benzema attı.

Bu karşılaşma, iki takım arasındaki en farklı sonuç olarak da tarihe geçti.

Fransa 15. Dünya Kupası'nda

Rusya'daki turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, 15. Dünya Kupası'nı yaşayacak.

Fransızlar, 1998'de ev sahibi oldukları turnuvayı kazanarak dünya şampiyonu unvanını elde etmişti.

Fransa, o günden sonra üst üste katıldığı 4 turnuvada da çeyrek finalden yukarısını göremedi. Dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan Fransa, organizasyon tarihinde çıktığı 59 maçta 28 galibiyet, 12 beraberlik ve 19 yenilgi aldı. Fransa, söz konusu karşılaşmalarda 106 gol atarken, kalesinde 71 gol gördü.

Avustralya 5. kez Dünya Kupası'nda

Beşinci kez Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden Avustralya, FIFA dünya sıralamasında 40. basamakta bulunuyor.

Avustralya, Dünya Kupası'nda oynadığı 13 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Katıldığı 4 Dünya Kupası'nda yalnızca 2006 Almanya'da gruptan çıkmayı başaran Avustralya, son 16 turunda İtalya'ya 1-0 mağlup olarak elenmişti.