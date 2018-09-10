Fransa, Hollanda karşısında galip

İSTANBUL (AA) - UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun dördüncü günü, TSİ 21.45'te oynanan 3 karşılaşma ile sona erdi.

A Ligi 1. Grup mücadelesinde Fransa, Stade de France'ta Hollanda'yı konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fransa, 14. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti. Hollanda, 67. dakikada Beşiktaşlı Ryan Babel'in kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi. Ev sahibi Fransa, 75. dakikada Olivier Giroud'nun bulduğu golle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Fransa, iki maç sonunda 4 puana ulaşırken Hollanda ilk mücadelesinden mağlubiyetle ayrıldı.

Kıbrıs Rum Kesimi, C Ligi 3. Grup karşılaşmasında GSP Stadı'nda ağırladığı Slovenya'yı 2-1 mağlup etti. Slovenya, 54. dakikada Robert Beric ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 69. dakikada Pieros Sotiriou ve 89. dakikada kendi kalesine Petar Stojanovic'in attığı gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı. İkinci maçlar sonunda Kıbrıs Rum Kesimi, 3 puana çıkarken Slovenya puansız kaldı.

D Ligi 4. Grup'ta ise Lihtenştayn, Rheinpark Stadı'nda konuk ettiği Cebelitarık'ı 32. dakikada Dennis Salanovic ve 72. dakikada Sandro Wieser'in attığı gollerle 2-0 yendi. Grupta Lihtenştayn, ikinci maçında ilk galibiyetini alırken Cebelitarık henüz puan elde edemedi.