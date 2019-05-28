Fransa Açık'ta Osaka ve Zverev 2. turda

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) üçüncü gününde, favoriler tur atladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın üçüncü gün maçları tamamlandı.

Kadınlar dünya sıralamasının 1 numarası Naomi Osaka, ilk seti 6-0 kaybettiği dünya 90'ıncısı Anna Karolina Schmiedlova karşısında zor anlar yaşadı.

Son 2 grand slam turnuvasını kazanan Osaka, 6-5 geri düştüğü 2. seti "tie-break"le, final setini de 6-1 alarak 2-1'lik skorla adını 2. tura yazdırdı.

Avustralya Açık'ı 2 kez kazanan Victoria Azarenka, 2017 Fransa Açık şampiyonu Jelena Ostapenko ile oynadığı ilk tur maçını 2-0 (6-4, 7-6) kazandı.

Son şampiyon 3 numaralı seribaşı Simona Halep ve 11 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka da rakiplerini yenerek 2. tura yükseldi.

Alexander Zverev turu 5 sette geçti

Erkelerde 5 numaralı seribaşı Alexander Zverev, dünya klasmanının 56. basamağındaki John Millman'a karşı zorlansa da rakibini 3-2 (7-6, 6-3, 2-6, 6-7, 6-3) yenerek 2. tura çıktı.

8 numaralı seribaşı Juan Martin del Potro ve 9 numaralı seribaşı Fabio Fognini 3-1, 10 numaralı seribaşı Karen Khachanov ise 3-0'lık skorla 2. turun yolunu tuttu.

Nadal ve Karolina Pliskova korta çıkacak

Fransa Açık'ta yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Yannick Maden, 3 numaralı seribaşı Roger Federer ise Oscar Otte ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ile Kristina Kucova ve 4 numaralı seribaşı Kiki Bertens ile Viktoria Kuzmova mücadele edecek.