Formula 1'de sıradaki durak Meksika

ANKARA (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Meksika'nin ev sahipliği yapacağı sezonun 19. yarışında şampiyonluk için piste çıkacak.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da bulunan 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turu yarın TSİ 22.00'de başlayacak. Yarış ise 28 Ekim Pazar günü TSİ 22.10'da gerçekleştirilecek.

Formula 1 tarihinin en başarılı isimleri arasında yer alan Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, yarışı ilk 7 içinde bitirmesi veya en yakın rakibi Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in kazanamaması halinde şampiyonluğa ulaşacak.

Büyük Britanyalı pilot, Hermanos Rodriguez Pisti'nde yeterli sonucu alması halinde üst üste ikinci, kariyerinde ise beşinci şampiyonluğunu ilan edecek.

Önceki yarışlarda Hamilton 9, Sebastian Vettel 5, Daniel Ricciardo 2, Max Verstappen ve Kimi Raikkonen birer kez podyumun zirvesine çıkmıştı.

Formula 1'de Meksika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 346 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 276

3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 221

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 217

5. Max Verstappen (Hollanda): 191

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 563 puan

2. Ferrari: 497

3. Red Bull: 337

4. Renault: 106

5. Haas: 86