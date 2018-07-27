Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

İSTANBUL (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek Formula 1'de sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 29 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.

Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Büyük Britanya'da koşulan yarışlarda Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Azerbaycan, İspanya, Fransa ve Almanya'da Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Çin ve Monaco'da Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo, Avusturya'da ise Ricciardo'nun takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen podyumun zirvesine çıkmıştı.

Muhabir: Yunus Kaymaz

