Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes, 2019'daki ilk 8 yarışta da birinciliğe ulaştı. Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, sezonun 6 yarışında damalı bayrağı ilk sırada görürken, takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 2 yarışta galip gelmişti. Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen de bir kez podyumun zirvesine çıkmayı başardı.
Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Büyük Britanya'da yapılacak sezonun 10. yarışıyla sürecek.