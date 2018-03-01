FIS Snowboard Dünya Kupası'na doğru

KAYSERİ (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Mehmet Yarar, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Snowboard Dünya Kupası'nın üçüncü kez Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek olmasının önemli olduğunu belirterek, daha büyük hedeflere koştuklarını söyledi.

Yarar, 3 Mart Cumartesi gerçekleştirilecek FIS Snowboard Dünya Kupası final etabı öncesi Erciyes Kayak Merkezi'nde bir otelde düzenlenen basın toplantısında, 3 yıldır Erciyes'te dünya kupasının yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Sürdürülebilirliğin son derece önemli olduğunu vurgulayan Yarar, "Kayseri gibi çok önemli, Türkiye'nin yıldızı kayak merkezinde dünya kupasını yapmış olmanın mutluluğunu yıllar önce yaşadık. Bu yıl üçüncüsünü yapıyoruz. Bu sürekliliği kutluyoruz. Daha büyük hedeflere doğru koşuyoruz." dedi.

Yarar, ülke olarak 2026 Kış Olimpiyatları'na aday adayı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Erzurum'da açıkladığı gibi inşallah Türkiye 2026 Kış Olimpiyatları'na aday olacak. Dolayısıyla bununla ilgili çok önemli temaslarda bulunuldu. Mart ayı içerisinde müracaat yapılacak ve 2019'da neticelenecek. Çok önemli bir aşamayı hep beraber izleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İstikrarlı çalışmalarla PyeongChang'da düzenlenen kış olimpiyatlarına 6 sporcuyla gitmeyi başardıklarını dile getiren Yarar, Türkiye'de kayak kültürünün yeni yeni ortaya çıktığını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Kayseri'yi ve Türkiye'yi böyle büyük bir organizasyonla bir kez daha gündeme getirmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Erciyes'e 200 milyon avroluk bir yatırım yaptıklarını ve artık bu yatırımların meyvelerini almaya başladıklarını aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Erciyes, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin son yıllardaki çok önemli yatırımlarıyla sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli kış sporları merkezi haline gelmiştir. Erciyes’te tüm teknik ve altyapı yatırımları tamamlandı. Bununla beraber dünya kupası gibi büyük organizasyonlar da Erciyes'e gelmeye başladı. Önümüzdeki yıllarda çok daha büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapacağız. Bunun için tanıtım çalışmalarına da ağırlık verdik. Tanıtım çalışmaları sonucunda geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre yüzde 40 sporcu artışı gerçekleşmişti. Bu yıl artış yüzde 50'yi geçti."





- 18 ülkeden gelen 85 sporcu katılacak





Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ise Kayseri Büyükşehir Belediyesinin sadece sportif alanda değil, ekonomik, kültürel ve ticari alanlarda da kente katkı sağlaması için Erciyes'e önemli yatırımlar yaptığına işaret etti.

FIS Snowboard Dünya Kupası'nın sadece kış sporlarında değil, kış turizminde de iddialı olduklarını gösterdiğini dile getiren Cıngı, şunları söyledi:

"Son 3 yıldır Erciyes'te dünya kupasına katılan, bu yıl ise Güney Kore'de düzenlenen kış olimpiyatlarında kadınlarda altın madalya kazanan Ester Ledecka ile erkeklerde altın madalya sahibi Nevin Galmarini'yi tebrik ediyor, cumartesi günkü yarışta başarılar diliyorum. Snowboard Dünya Kupası için bu yıl 18 ülkeden gelen 85 sporcumuz, yeniden Erciyes'e gelmek için heves duyacak ve çevresine de Erciyes’i kış sporları merkezi olarak önerecektir."