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Fiorentinalı Astori'nin otopsi sonucu açıklandı

Fiorentina'nın takım kaptanı Astori'nin, kalbinin yavaşlayarak durması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

06 Mart 2018 Salı 23:54
Fiorentinalı Astori'nin otopsi sonucu açıklandı
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ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Fiorentina'nın takım kaptanı Davide Astori'nin, kalbinin yavaşlayarak durması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalyan resmi ANSA ajansının haberine göre, Astori'nin otopsisi, Padova Üniversitesi Vasküler Patoloji Merkezi Başkanı Gaetano Thiene ve Udine Üniversitesi Adli Tabibi Carlo Moreschi tarafından yapıldı.

31 yaşındaki futbolcunun, elde edilen ilk bulgular doğrultusunda "büyük olasılıkla doğal sebeplerle öldüğü" ifade edildi.

"Herhangi bir makroskobik bulgu olmaksızın, muhtemel bradiaritmi kaynaklı ani kardiyak ölüm" ifadesinin kullanıldığı otopsi raporuna göre Astori, büyük ihtimalle kalbinin yavaşlayarak durması sebebiyle yaşamını yitirdi.

Kesin tanı için histolojik inceleme yapılması gerektiği belirtilen raporda, araştırmaların 60 gün içinde gerçekleşeceği de aktarıldı. Savcının imzaladığı izin kağıdıyla futbolcunun naaşı ailesine teslim edildi.

Astori’nin cenaze töreni 8 Mart Perşembe günü Floransa’da düzenlenecek. Ailenin isteği üzerine törenden herhangi bir fotoğraf veya görüntü alınmasına izin verilmeyecek.

Muhabir: Ecenur Çolak

Anahtar Kelimeler:
Davide AstoriFiorentinaFutbolİtalyaOtopsiSpor
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