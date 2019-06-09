Final serisi Fenerbahçe Beko'nun galibiyetiyle başladı

İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 17 sayı farkla 73-56 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Mücadeleye boyalı alandan bulduğu basketlerle başlayan Anadolu Efes, 2. dakikayı 4-2 önde geçti. Fenerbahçe Beko, dengeli geçen ilk çeyrekte kısa oyuncularıyla pota altını zorladı. İki takım da boş atışlardan skor üretemezken 5. dakika 6-6'lık eşitlikle geçildi. Periyodun ikinci bölümünde hücumda tempoyu yakalayan sarı-lacivertliler, 9. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 8-18. Savunmada da rakibini durdurmayı başaran Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 18-10 önde tamamladı.

İkinci periyoda etkili bir başlangıç yapan Anadolu Efes, Micic ve Larkin'in dış atış isabetleriyle 12. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 16-18. Çeyrek boyunca boyalı alan çekişmeli bir mücadeleye sahne olurken, 16. dakikayı Fenerbahçe Beko, 29-23 üstün geçti. Sloukas, Ali Muhammed ve Ahmet Düverioğlu'nun sayılarına Micic, Sertaç Şanlı ve Buğrahan Tuncer'le yanıt veren ev sahibi ekip, farkın açılmasına engel oldu: 32-35. Ancak son bölümde top kayıpları yapan lacivert-beyazlılar karşısında Melih Mahmutoğlu ve Ali Muhammed'le üst üste skor üreten Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 10 sayılık (42-32) avantajla girdi.

Fenerbahçe Beko, ikinci yarıda yaptığı savunmayla rakibine kolay sayı şansı vermedi. 14-2'lik serinin ardından 25. dakikada farkı 22 sayıya kadar yükselten (56-34) yükselten sarı-lacivertli ekip, sadece 4 sayı yediği üçüncü periyodu 62-36 önde tamamladı.

Fenerbahçe Beko, son periyotta da kontrolü elinde tuttu ve 73-56 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı eşleşmenin ikinci maçı, 11 Haziran Salı günü Anadolu Efes ev sahipliğinde yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Fenerbahçe Beko, final serisine galibiyetle başladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i 73-56 yenen Fenerbahçe Beko, 1-0 öne geçerek avantaj elde etti.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, play-off final serisinin ilk müsabakasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Beko, karşılaşmanın ilk yarısını 42-32 önde tamamladı. İkinci yarıda Anadolu Efes'in de oyundan düşmesiyle üstünlüğünü arttıran sarı-lacivertli takım, karşılaşmadan 17 sayı farkla (73-56) galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

Final serisindeki ikinci karşılaşma, 11 Haziran Salı günü saat 18.45'te yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.Galibiyet sayıları eşitlendi

Fenerbahçe Beko, bu sezon Anadolu Efes karşısında 4. galibiyetini elde etti.

Sarı-lacivertliler, Anadolu Efes ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, THY Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda oynadığı 8. maçta dördüncü kez sahadan galip ayrıldı.

İki takım arasındaki diğer 4 müsabakayı ise Anadolu Efes kazandı.

Ali Muhammed'in performansı göz kamaştırdı

Fenerbahçe Beko'nun ABD asıllı milli oyuncusu Ali Muhammed, Anadolu Efes karşısında sergilediği performansla galibiyette başrolü üstlendi.

Kaydettiği 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olan 36 yaşındaki Ali Muhammed, 2 sayılık atışlarda 8'de 5, 3 sayılıklarda ise 7'de 4 isabet sağladı.

Sarı-lacivertli takımda kaptan Melih Mahmutoğlu 17, Ahmet Düverioğlu ise 10 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Anadolu Efes'te ise Vasilije Micic 16, Sertaç Şanlı ise 10 sayı üretti.

Hidayet Türkoğlu'ndan final serisi değerlendirmesi

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinin keyifli olacağını söyledi.

Hidayet Türkoğlu, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin Avrupa'daki en iyi lig olduğunu belirterek, "Bana göre Avrupa'nın en iyi ligi bizim lig. İki takıma da finalde başarılar diliyoruz. İnşallah sorunsuz seri izleriz. Federasyon olarak tek isteğimiz budur. Salonların boş olmasını istemiyoruz. Dolu olduğu zaman keyifli oluyor. Bu seri çok keyifli olacaktır." diye konuştu.

Her iki takımın THY Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini hatırlatan Türkoğlu, "Hem Anadolu Efes hem Fenerbahçe Beko bizi Avrupa Ligi'nde, Avrupa'nın en iyi organizasyonunda temsil etti. Birisi final oynadı, bu bizi mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.