Final maçlarının adamı: Mehmet Altıparmak

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, iki sezon üst üste farklı takımlarla çıktığı Spor Toto 1. Lig play-off finalinde kupayı kazanan teknik adam oldu.

50 yaşındaki tecrübeli teknik adam, bu sezon ligin 7. haftasında teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasının ardından Gazişehir Gaziantep ile anlaşma sağlayarak, şampiyonluk hedefiyle çalışmalarına başladı.

Yaşadığı puan kayıplarıyla Süper Lig'e direkt çıkma şansını kaybeden Altıparmak yönetimindeki Gaziantep ekibi, play-off yarı finalinde Osmanlıspor'u eleyerek finalde Hatayspor ile eşleşti. Akdeniz ekibini penaltı atışları sonucunda eleyen Gaziantep temsilcisi, Süper Lig bileti aldı.

Geçen sezon çalıştırdığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'i penaltı atışlarında eleyen Altıparmak, 2 sezon üst üste farklı takımlarla play-off finali yaşamış ve penaltılarla mutlu sona ulaşmış oldu.

Dördüncü şampiyonluk

Geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkaran deneyimli teknik adam, 2013-2014 sezonunda Alanyaspor'u, 2006-2007'de ise Kartalspor'u Spor Toto 1. Lig'e taşımıştı.

Altıparmak, dördüncü şampiyonluğunu ise Gazişehir Gaziantep'i Süper Lig'e çıkartarak elde etti.Altıparmak mutlu

Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarifi zor duygular yaşadığını söyledi.

Gaziantep'in şehir olarak, Gazişehir Gaziantep'in de kulüp yapısıyla Süper Lig'e hazır olduğunu anlatan Altıparmak, "Göreve geldiğimizde bu işe inanmıştık. Gaziantep'e bir söz vermiştik. Şimdi haklı bir gurur yaşıyoruz." dedi.

İki sezon üst üste şampiyonluk sevinci yaşamanın her teknik adama nasip olmayacağını belirten Altıparmak, şöyle konuştu:

"Geçen sene üzdüğüm Gaziantep taraftarına bu sene sevinç yaşatıyorum. İnanılmaz bir duygu içerisindeyim. İnşallah Gaziantep, daha önceki yıllarda olduğu gibi Süper Lig'e renk katan ve adından söz ettiren bir ekip olacak. Şimdi şampiyonluk sevincini yaşama zamanı. Çok çalıştık, şimdi yorgunluğumuzu atacağız. Kaldırdığımız kupa da yorgunluğumuzu aldı diyebilirim."

Altıparmak, geçen sezon yaşadığı şampiyonluk sevinciyle bu sezonkinin kendisi adına pek farklı olmadığını dile getirerek, "Bana verilen görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalıştım. Çok şükür işimizi de başarıyla bitirdik. Başarılı olmak için geçen sene de bu sene de çok çalıştık. Allah emeğimizin karşılığını verdi. İnşallah yeni başarıları da göğüsleyeceğiz." ifadelerini kullandı.