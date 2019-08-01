Fikret Orman'dan transfer açıklaması

SALZBURG (AA) - Beşiktaş'ın Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan Fikret Orman, çok güzel bir hazırlık süreci yaşadıklarını belirtti.

Transfere ihtiyaç duyduklarını dile getiren Orman, "Transfere ihtiyacımız var ama daha transferin bitmesine bir aydan bir gün fazla var. Beşiktaş gibi bir kulüpte transfer yapmak dünyanın en kolay işi. Fakat o transferin mali portresi bizi sonrasında çok zorluyor. Yeni bir yönetim şekli ortaya koyduk. Yoğunlaştığımız oyuncular var. Sezon başladığı tarihe kadar değil, 2 Eylül'e kadar mali koşullarımız altında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Transferde sadece oyuncu almanın değil satmanın da bulunduğunu hatırlatan Fikret Orman, bir basın mensubunun Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın son durumuyla ilgili sorusu üzerine şunları aktardı:

"Ricardo, çok duygusal bir kişilik. Futbol hayatının en uzun dönemini Beşiktaş'ta geçiriyor. Duygusal bir oyuncumuz, böyle şeylerden etkileniyor. Esasında onun tecrübesinde olup, Türkiye'yi tanıyan birinin çok çabuk etkilenmemesi lazım. Biz genel itibarıyla hiçbir oyuncumuzla alakalı kamuoyu önünde ciddi ifadelerde bulunmayız, burası ciddi bir kulüp. Çok büyük bir kulüp, ona göre hareket etmek durumundayız. Ricardo'nun bizimle 1 sene daha sözleşmesi var. Gitmek isterse, şartları gelir konuşuruz, gitmek istemiyorsa zaten bizimle kontratı var. Şu anda da takımla antrenmanda, burada çalışıyor. Hocası istemiyor ama her maçta ilk 11'de oynuyor. Demek ki böyle bir durum da söz konusu değil."

"Amaç Beşiktaş'ı karıştırmak"

Fikret Orman, camia içerisindeki bazı kişilerin amacının kulübü karıştırmak olduğunu dile getirdi.

Beşiktaş'ın mutlulukla büyüyen bir kulüp olduğunu belirten Orman, kimsenin siyah-beyazlı kulübün mutsuzluğu üzerine çalışmalar gerçekleştirmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Benim açımdan fotoğraf çok açık. Küçük resim var, bir de büyük resim var. Küçük resme baktığımız zaman hep negatiflik üzerine çalışan bir ekip var. Bu ekip, siteler kurup insanları örgütlüyor. Yaklaşık olarak 40 yıldır Beşiktaş Kulübünün içindeyim. Sporculuk yaptım, babam yöneticiydi. Taraftarlık, yöneticilik, başkanlık yaptım. Bunun her tarafını da yaşadım. İnternet üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Beşiktaş'ta bir gündem oluşturulmaya çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarını 25 milyon kişinin temsil ettiğini kaydeden Fikret Orman, şöyle konuştu:

"Taraftarla kavga etmek, taraftar dediğiniz 25 milyon kişi, 1 kişi değil. Beşiktaş taraftarını kim temsil ediyor dediğiniz zaman 25 milyon kişinin seçilmiş, temsil edilmiş kişisi, Beşiktaş yönetim kurulu ve başkanı. Kimse Beşiktaş taraftarıyla kavga etmiyor, oradaki insanla ediyor. Her yerde Beşiktaş taraftarı var, kim bunu temsil ediyor? Stadın önüne geliniyor, açıklama yapılıyor. 30-40 kişi geliyor, 'Şunu istemiyoruz.' diyor. 'Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır' diye slogan var. Kim sizi 25 milyon taraftarın temsilcisi olarak seçti oraya? O temsili size kim verdi? Bugün 30 kişi bir yerde buluştu başka bir açıklama yaptı, kim onu temsil etme yetkisini o insanlara verdi? Bunu legal bir ortam içerisinde yapmak istersen bir dernek kurarsınız. Yok, taraftarın temsilcisi... Buradaki büyük resimde amaç Beşiktaş'ı karıştırmak."

Fikret Orman, Beşiktaş'ın 2 sene üst üste şampiyon olduktan sonra yaşadığı 4'üncülüğün ardından birilerinin kaos oluşturmak istediğini belirterek, şunları aktardı:

"Bu camianın taraftarları kongre üyesi olabiliyor, yönetimlere talip olabiliyor, seçilip başkan olabiliyor. Kim bunları seçti de bütün taraftarı temsilen bu işin liderliğine soyundular? Buradaki esas amaç, Beşiktaş'ı karıştırmak. Beşiktaş'ı karıştırmanın kime ne faydası var? Bu, benim son dönemim. Bu dönemim bittiği zaman yeni bir başkan gelecek. Bırakın biz işimizi yapalım, Beşiktaş'ı mutlu etmek için çalışalım. Birisine 'Niçin istemiyorsun?' diye soruyorum, 'Bilmiyorum.' diyor. Taraftarı internet üzerinden kur... Burada bir olay var, benim tarafımdan çok net gözüküyor. Uşak'a gidiyorum, oraya 4-5 çocuğu örgütleyip getiriyorlar. Ne üzerinden, internet üzerinden. Onları fotoğraf çekiyorlar, sosyal medyada paylaşıyorlar. Ne kazanç sağlıyorlar, bunun Beşiktaş'a bir kazancı yok."

"Şampiyon olacağımıza inanıyorum"

Fikret Orman, futbol takımının bir dönüşüm içerisinde olduğunu ve bu sebeple özellikle sezon başının zor geçeceğini düşündüğünü söyledi.

Başkan olduğu dönemden bu yana Beşiktaş'ın oynadığı bir oyun düzeninin bulunduğunu ve şu anda o düzenden farklı bir sürece geçtiklerini vurgulayan Orman, "Süreç 1-2 günde iyi olacak gibi değil ama çok iyi bir sezon geçireceğimize ve şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bizim bütün amacımız bu iken neden, bütün Beşiktaşlıların kendine sorması gerek soru şu, neden?" değerlendirmesinde bulundu.

Kimsenin Beşiktaş taraftarını temsile kalkmaması gerektiğini aktaran başkan Orman, şunları kaydetti:

"Bu mevzuların kimseye bir kazancı yok. Ben o fotoğrafı net gördüğüme inanıyorum. Beşiktaşlıların da net gördüğüne inanmıyorum. Bir hocamız var, ekibiyle geldi, Orhan Ak da pırlanta gibi bir çocuk. Beşiktaş'ın formasını giyiyor, mücadele ediyor, Beşiktaş için uğraşıyor. Faydalı işler yapmaya çalışıyor. Tarihimizde bunun benzeri yüzlerce olay oldu ama hiç böyle gündem olmadı. Bugün bu mevzu kapanacak, başka bir şey başlayacak, çünkü niyet iyi değil. Kimin niyeti iyi değil, bence o kastettiğim kişilerin kim olduğunu herkes gayet iyi biliyor, onlar da kendilerini iyi biliyor. Yapmayın arkadaşlar. İktidar elde etmekse ben aday değilim. Bir daha Beşiktaş'ta seçim yaşamayacağız. Beşiktaş'a faydalı işler yapalım gayreti içindeyiz."

"Biz doğru olan yerde duruyoruz"

Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün değerlerine kendisi kadar hiçbir başkanın sahip çıkmadığını belirterek, "Şimdi bir şeye nasıl bakmak isterseniz o şekilde görürsünüz. Süleyman ağabeyleri bunların içine katmıyorum. Beşiktaş'ın ilkesel duruşlarında, her duruşunda hep bir duruş göstermişizdir. Geldiğim günden bu yana Mehmet Üstünkaya'nın adına tesis yaptım. Gazi Akınal, Şevket Belgin adına tesis yaptım. Müzeler yaptım. Bu insanlar geziyor, görüyor. Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmadı. Beşiktaş Başkanı ve o günkü yönetim kurulu haricinde o kararı kim verebilirdi? Biz doğru olan yerde duruyoruz. Benim genetiğim o, ben öyle yetiştim." ifadelerini kullandı.

Bir kurumun içinde krizlerin, sıkıntıların olabileceğini aktaran Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkanın orada söylediği bir kelimenin şurasını kes, bize şunu dedi, deyip bize algı oluşturmaya çalışacaklar. Beni algılamak isteyenler gayet iyi algılıyor. İstemeyen bunun farklısını algılar. Benden önceki dönemlerden 50 örnek veririm. Bugün bunlar konuşulmuyor. Ben aynı şeye döneceğim. Beşiktaş'a mutsuzluk yaratmayın. Ne kadar güzel bir sezon, ne güzel bir kamp yerindeyiz. Antrenmanlar açık, hocamızla oturup konuşuyorsunuz, iletişim iyi. Taraftarlar geliyor. Bir sıkıntımız yok. Bir Sivasspor maçımız var. Sonra iki hafta içerideyiz. Sonra Gaziantep'e gideceğiz ve güzel bir lige başlayacağız. Güzel kura çekip Avrupa'da gidebileceğimiz en uç noktaya kadar gideceğiz. Sorunları çözen ve üzerine giden bir yönetim kurulu ile başkan var. Problem çıkarmaya çalışmak Baba Hakkıların, Süleyman Sebaların, Şeref Beylerin ruhuna uyan şey değil. Bu isimler üzerinden algı oluşturmaya çalışmak benim yediğim bir şey değil. Onların olduğu jenerasyonla böyle şeyler yapılmaz. Kimse Beşiktaş'ın mutsuzluğu üzerine bir şey yapmaz."

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın kaptanlığa getirilmesi

Siyah-beyazlı takımın yeni kaptanının golcü futbolcu Burak Yılmaz olduğunu hatırlatan Fikret Orman, bunun kendisi tarafından daha önce dile getirildiğinin anımsatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Bilinçli söylediğim bir laf değildi. Spontane ağzımdan çıktı. Bizim kaptanımız beş seneye yakın Tolga Zengin'di. Tolga, önemli hizmetler verdi, kontratı bitti ve ayrıldık. Şimdi yeni bir kaptan ihtiyacı vardı. Kaptanlık Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulunu ilgilendirir. Hocanın ya da bir başkasının karar vereceği bir şey değil. Karar itibarıyla bütün camiayı ilgilendirir. Biz de kendi aramızda tartıştık. Burak'ın lider yapısı, takım içindeki sahiplenmesi, şampiyonluğu istemesi, oyuncular üzerindeki saygınlığını çok üst seviyede gördüğümüz için buna karar verdik. Atiba Hutchinson, Beşiktaş'la sembol oldu. Herkes tarafından sevilen bir oyuncu. O da ikinci kaptan oldu. Gökhan Gönül ise üçüncü kaptan oldu. Bu, hayırlı olsun. İyi ve güzel bir sezon olacak. İnşallah Beşiktaşlıları mutlu edeceğiz. Ben başkanlığı bıraktığımda... Burak umarım tabii daha uzun oynar."

Futbol direktörlüğü

Beşiktaş Kulübünde futbol direktörlüğü konusunda profesyonelleşmeye gidildiğinin altını çizen Orman, şunları kaydetti:

"Bunu ilk günden beri yapmak istiyorduk. Önder Özen ile yapmak istedik, olmadı. Beşiktaş'a başkan olduğumdan bu yana hemen hemen bütün departmanları profesyonelleştirdik. Çoğu kurum, yönetim kurulu dışında profesyoneller tarafından yönetiliyor. Muhteşem, dünya çapında personelimiz ve organizasyonumuz var. Pazarlamada Umut Kutlu var. İşine hakim biri. Beraber çalışıyoruz. Serdil Gözelekli geldi. Yapmış olduğu kreasyonlar bütün takımlar tarafından beğeniliyor."

Siyah-beyazlı kulüpteki başkanlığının son dönemi olduğunu anımsatan Fikret Orman, "Benim arkada bırakacağım miras, iyi bir kulüp yapılanması olmalı. Benden sonra gelecekler rahat etmeli. Bu fikir, bu yönetim kurulu seçilmeden başladı. Beşiktaş'ı içten yıkmak için mevzular aranıyor. Arkadaşlar da zedeleniyor. İlk Umut Güner'in fikriydi. Yeni dönemde 'Başkanım bu işi profesyonelleştirelim.' dedi. Ali Naibi de Slaven Bilic ve Şenol Güneş'le çalıştı. İyi şeyler öğrendi. Biz de aynı şekilde 'Daha profesyonelliğe gideceğiz.' dedik." şeklinde konuştu.

Kulüpte futbol direktörlüğü görevinin Ali Naibi tarafından yönetildiğini anlatan Orman, "Transfer, Beşiktaş'ın tek işi değil. Çok popüler olduğu için yapanlara da zarar veriyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu da Umut Güner de çok önemli işler yaptı. Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın onların yaptığı iş. Ayrıca Douglas da. Şu anda da işin dışında değiller. Umut Güner ile dün telefonda konuştum. Onun transferle alakalı görevleri var. Bu işi profesyonelce yönetiyoruz ve işin merkezde başındaki kişi Ali Naibi. Dünyaya baktığımızda, 'Beşiktaş, dünya kulübü olacak.' diyoruz. Dünya kulübü, organizasyonla da olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yönetim olarak tekrar organize olmaları gerektiğini vurgulayan başkan Orman, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanların gururlarıyla, onurlarıyla oynuyorlar. Arkadaşlar da üzülüyor. Ben vitrinin önündeyim ama bir tek benim yaptığım şey değil. Yöneticilik yaptığım her dönemde ikinci başkan, her konuyu tartıştığım kişiydi. Tek başına final kararı vermeden tartıştığım kişidir. Bizde her şey profesyoneller tarafından yönetiliyor. Bu çabayı benden sonra gelecekler için, güzel bir dünya kulübü olan Beşiktaş için veriyorum. Umut da Şafak da müthiş işler yaptı. Tarih onları iyi olarak yazacak, bizi de öyle yazacak."

"Hakem sisteminin değişmesi gerek"

Orman, hakem sisteminin değişmesi gerektiğini aktararak, "İyiyi örnek yapacak bir düzene ihtiyaç var." dedi.

"İyiyi örnek yaptığınız zaman herkes iyinin arkasına gider." diyen Orman, "Zekeriya Alp ve ekibine hayırlı olsun. Ben oldum olası Merkez Hakem Kurulu başkanlarıyla iyi geçindim. Ancak bu düzenden hiçbir kulüp memnun değil. Bir şampiyonu ya da düşen ekipleri hakemler belirlediği zaman futbolun marka değerine büyük zarar verdiğini düşünüyorum. Nihat Özdemir'in yanında, kameraların önünde de bunu ifade ettim. Hakemleri baskı altına almak, bunun yöneticiler ve teknik ekipler üzerinden yapılmasına müsaade ederlerse, biz de yapacağız. Bu niyet içerisinde değilim. Beşiktaş, futbola pozitif destek gayret verme içinde oldu. Bundan zarar gören bir kulüp olmamamız lazım. İnşallah hakemler açısından da iyi bir sezon geçmesini istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Niye bu adamlar bu cezayı aldı?"

Türkiye Futbol Federasyonunun, hakemler Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'a üst klasman listesinde yer vermemesine ilişkin Orman, "Bülent Yıldırım, son olarak 31. haftada Galatasaray-Beşiktaş, Serkan Çınar ise Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yönetti. Bunun yorumunu siz yapın. İki hakem, şampiyonluğa giden maçlarda etkin olmuş ki alt klasmana düşmüş. Niye bu adamlar bu cezayı aldı? Geçen sene ve ondan önceki seneyi tartışacaksanız, siz tartışın. Ne olmuş sadece durum tespiti yaptım. Bu, sporun içindeki herkesin gördüğü bir şey." şeklinde konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in "Türk futbolu her geçen gün daralıyor." açıklamalarının hatırlatılması üzerine ise Orman, "Büyük bir camianın açıklamaları üzerine cevap verip, polemik oluşturmak istemiyorum. Türk futbolunun durumu ortada. Biz de onunla alakalı Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı olarak açıklamalarda bulunduk. Nihat Özdemir ile yeni lisanslama talimatıyla ilgili açıklamalarda bulunduk. Kendi doğrularımı söyledim. Galatasaray Kulübü Başkanı hakkında yorum yaparsam... Futbol, güzel bir oyun, oyunu güzelleştirip kavga ortamından çıkartalım." ifadelerini kullandı.

"Haksızlıklar üzerine sevinen bir kulüp değiliz"

Fikret Orman, kulüp olarak kendilerinin yolunun farklı olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Haksızlıklar üzerine sevinen bir kulüp değiliz. Biz hak üzerine kurulmuş bir kulübüz. Biz, bu ülkenin kuruluşunda mücadele etmiş bir camiayız. Doğru için var olan bir camiayız. Bizim yolumuz başka. Biz mutlulukla beslenen, gülen, sevinen ve birbirini seven bir camiayız. Biz, hep bu yolda gideceğiz. Bunun dışındaki polemiklere çekilmek istemiyoruz. Biz kendi doğrularımızla gidiyoruz. Kulübün kurulduğu günden bugüne gelene kadar yaptığımız, olduğumuz duruşlardır. Beşiktaş Kulübünün 22 sporcusu Çanakkale Savaşı'nda şehit olmuştur. Bu ülkenin kuruluşunun bütün noktalarında varız. Biz kendi çizgimizle gideceğiz. Güzel bir sezona başlıyoruz. Taraftarımızla bir araya geldiğimiz zaman şampiyonluğu yüzde 100 elde edeceğimize inanıyorum. Bu camianın buna ihtiyacı var. Zor günlerden geldik. Çok arzulu ve istekliyiz."

Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz'e transfer teklifleri olduğunun hatırlatılması üzerine Orman, şunları kaydetti:

"Oyuncuyu değerlendirme konusunda açık bir başkanım. Beşiktaş menfaatlerine uygun ve futbolcuların da istediği bir şey olursa pozitif bakıyoruz. Şu ana kadar öyle bir durum gerçekleşmedi. Futbolda çok kesin 'Onu satmam' ifadesi yoktur. Her kulüpte bu ifadeler oluyor ancak bir gün sonra farklı karar çıkıyor. Yeni sezonda takım kadrosunda Dorukhan da var. Oyuncular ve bizim menfaatimize bir şey olursa konuşuruz."

Orman, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı maçlara taraftar götürmeme uygulamasının hatırlatılması üzerine, "Bizim iki senedir men durumumuz vardı. Öyle bir karar almıştık. O ceza bitti. İnşallah güzel bir kura çekeceğiz. Biletleri kulüp olarak alıp adil olarak dağıtacağız. Her ülkede taraftarımız var. Norveç'e deplasmana gittik, 150 kişi karşıladı. Slaven Bilic'le geçen telefonda konuştum, 'West Ham United'ın başındayken bizi kimse karşılamıyordu.' diyor. Beşiktaş buradan Uganda'ya gitse bin kişi karşılıyor. Böyle büyük bir camiayız. Bize ayrılan biletleri adil bir şekilde paylaştırmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Avrupa'da oynayan tek Türk takımının kendileri olmadığını belirten Orman, "Kimse Beşiktaş'a zarar vermesin. Kimse Beşiktaş'ı mutsuz etmesin. Mutlu edeceğiz, güleceğiz. Güzel bir sezon geçireceğiz. Gülen yüzler üzerinden beslenen bir kulübüz ve öyle başarılı oluyoruz." diye konuştu.

"Farklı bir oyun düzeni ile oynayacağız"

Kampta 31 oyuncularının bulunduğunu hatırlatan başkan Orman, şu ifadeleri kullandı:

"Ligde de 24 oyuncu ile oynayacağız. Transfer yapmak istediğimiz mevkiler var ama illaki transfer yaparak taraftar mutluluğu elde etmenin, günlük kazançlar olduğuna inanıyorum. Taraftarı mutlu edecek şey, sahadaki sonuçtur. Öyle transferler yaparsınız, biz de yaptık ama sonucunda Beşiktaş takımının 4. olduğu sezona bakın. Cenk Tosun santrfor, Pepe, Talisca var ve biz o sezonu dördüncü bitirdik. Bir de şampiyonluk üzerine gelmiş bir takım. Doğru transferler yapmamız gerek.

Taraftarlarımızın bilmesi gereken bir şey var. Biz, futbol oyun düzenimizi değiştiriyoruz. Hocamızla beraber farklı bir oyun düzeni ile oynayacağız. Sekiz senedir farklı bir düzen ile oynuyorduk. Buraya yönelik oyuncular alma stratejisindeyiz. O yönde de gideceğiz. Bazı oyuncular var çok iyi ama bizim oyun düzenimize uymuyor, şimdi ise farklı oyuncular ile ilgileniyoruz. Amaç bir tane, sahaya çıktığında iyi mücadele eden ve galibiyetler alan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz.

Abdullah hoca ve ekibinin işi zor. Çünkü düzen değişiyor. Yeni bir adet geliyor, onu uygulamak biraz zaman olacak. Taraftarımızdan sabır ve tam destek bekliyoruz. 25 milyonluk Beşiktaş camiası, Beşiktaş'ı seven insanlardan oluşmaktadır. Bütünlüğü itibarıyla Beşiktaş taraftarının buna sahip çıkacağına inanıyorum. Çok güzel bir sezon geçireceğimiz inancındayız."

"Kagawa'nın gitmesini istemedik." diyen Orman, "Onun İspanya'da top oynama sevdası vardı. Esasında 'Gitme, kal.' da dedik açıkçası. Duyduğum kadarıyla bir takımla anlaşıyormuş, bizde alacağı ücretten de yüzde 30-40 düşüğüne gidiyormuş, Allah yolunu açık etsin. Diyecek bir şey yok. İyi oyuncu olursa Koreli, Çinli, hepsini alırız." ifadelerini kullandı.

Fikret Orman, "Yevhen Konoplyanka'nın Beşiktaş için İstanbul'a geldiği iddia ediliyor. Bunun gerçekliği var mı?" sorusuna, "İstanbul'a kimin gelip gittiğini bilmiyorum ama Beşiktaş ile alakalı öyle bir durum yok. Türkiye'ye herkes gider gelir."cevabını verdi.

Orman, "Kulüplerin, yayıncı kuruluşun ödemeleri geciktirmesi durumunda ligi boykot etme ihtimali var mı?" sorusunu ise şu şekilde cevapladı:

"Yarın Kulüpler Birliği toplantısı var, öyle bir durum olacağını tahmin etmiyorum. Yayıncı kuruluşun da sıkıntıları vardır, doğrudur ama hoş olan şey, ülkemizde döviz hızla geri gidiyor. Onların sıkıntısı dövizin artmasıydı, şimdi aşağıya doğru gidiyor. Bunların konuşulmasının bile Türk sporuna, beIN Sports'a çok zarar verdiğini düşünüyorum. İnşallah bu noktayı yarın koyup önümüze bakarız ve güzel bir lig yaşarız. Bu kavgada kazanan olmaz. Türk sporu da kulüpler de beIN Sports da kazanmaz. İki kaybedenin olduğu bir şeyin kimseye faydası yok. Yarın bütün kulüplerle de istişare edeceğiz. Yarınki maça kalacaktım ama bu sebeple dönüyorum. İnşallah takım dönene kadar bu problemi çözmüş oluruz."

Başkan Orman, takımda genç oyuncuların daha fazla forma giyeceğine de inandığını aktararak, "Abdullah Avcı'ya sorun bunu. Biz imkanları ortaya koyuyoruz. Oyuncular kendilerini geliştirdiği, hoca onlara inandığı sürece onlara takımda yer verecektir. Aldığım raporlar çok pozitif yönde. Çok iyi izlenimler var. Çok önemli bazı oyuncular, önümüzdeki sezon ve ondan sonraki sezon Beşiktaş'ta kazanç olacak oyuncular olacaktır. Dünya o taraflara gidiyor. Bizde de maalesef ki taraftar beklentileri işte isim, star devreye girince bazen yöneticiler de etki altında kalıyor. Doğru transferleri yapmaya çalışacağız. Tahmin ediyorum ki takımda bayağı gençlere şans gelecek gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Fikret Orman, geride kalan yıllarda yaptıkları sözleşmelerden dolayı pişmanlık yaşamadıklarını da kaydederek, "Futbolda bugün itibarıyla kesite bakmak gerek, uzun vadeli bakınca her attığınız adım tartışılır. Şu an bir oyuncu var, bir sene önce bize gelecekmiş, biz bakmışız 'Olmaz.' demişiz, şu an dünya starı olmuş olabilir. Futbolun içinde olan şeyler bunlar. Türkiye'de son 2-3 senedir dövizle alakalı büyük dalgalanmalar yaşıyoruz. Sponsorlarda sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sürede yürütmek kolay değil. Beş sene önce yaptığımız sözleşmeleri bugüne bakıp değerlendirmek doğru değildir. Mesela, Veli Kavlak ile sözleşme yaptık, çok başarılı bir oyuncuydu, sözleşmeyi yaptıktan sonra Veli Kavlak'ı göremedik. Omzunda bir sürü şeyler oldu. O sözleşmeyi o gün yapmak doğruydu. Bugünleri görebilsek evet yapmazdık. Gökhan Töre de öyle..." şeklinde konuştu.

Muhabir: Süha Gür,Metin Arslancan,Hilmi Sever,Sezer Yavuz



