FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde perde açılıyor

İSTANBUL (AA) -Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından düzenlenen Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Turnuvada sekizer takımın yer aldığı iki grupta 16 ekip mücadele edecek. Kupada, B Grubu'nda Fenerbahçe ve Hatay Büyükşehir Belediyespor Türkiye'yi temsil edecek.

Fenerbahçe ilk hafta maçında yarın Yunan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. Hatay Büyükşehir Belediyespor ise perşembe günü sahasında İspanya'nın Perfumerias Avenida takımını ağırlayacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi gruplarında ilk 4 sırayı alacak takımlar, çeyrek finale kalacak. Çeyrek final serisinde tur atlayan ekipler, adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Gruplarında 5'inci ve 6'ncı olan ekipler ise FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na katılacak.

Türk takımlarının son yıllarda iddialı bir görüntü çizdiği FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde geçen sezon, Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımı şampiyonluğa ulaşmıştı.

Gruplar

A Grubu: Famila Schio (İtalya), UMMC Ekaterinburg, Nadezhda (Rusya), Polkowice (Polonya), ESBVA-LM, Bourges Basket (Fransa), USK Prag (Çekya), Castors Braine (Belçika)

B Grubu: Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyespor (Türkiye), Perfumerias Avenida (İspanya), Olympiakos (Yunanistan), Dinamo Kursk (Rusya), Carolo Basket (Fransa), Sopron (Macaristan), TTT Riga (Letonya)

İlk hafta programı

Kupada yarın ve 25 Ekim Perşembe günü oynanacak ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın

17.00 Nadezhda (Rusya) - USK Prag (Çekya)

19.00 Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe

20.00 Carolo Basket (Fransa) - Sopron (Macaristan)

20.00 TTT Riga (Letonya) - Dinamo Kursk (Rusya)

20.00 Polkowice (Polonya) - Bourges Basket (Fransa)

21.00 Castors Braine (Belçika) - Famila Schio (İtalya)

21.00 ESBVA-LM (Fransa) - UMMC Ekaterinburg (Rusya)

Perşembe

18.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor - Perfumerias Avenida (İspanya)