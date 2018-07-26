



KAYSERİ (AA) - Kış sporlarının yanı sıra bisiklet sporunda da Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Dağı'nda düzenlenen "FESTA 2200 Bisiklet Festivali" başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Erciyes AŞ, Erkut İnşaat ve Kayseri Bisiklet Derneği iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen FESTA 2200'e 30 ilden yaklaşık 250 bisiklet tutkunu katıldı.

Bisiklet meraklılarını doğa ve tarihle buluşturmayı amaçlayan FESTA 2200'ün ilk gününde Mimar Sinan Parkı'nda toplanan sporcular, burada kayıtlarını yaptırdıktan sonra Kayseri kent merkezinde tur atarak Kayseri Büyükşehir Belediyesine ulaştı.

Belediye önünde toplanan bisikletseverler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik tarafından karşılandı.

Burada konuşan Çelik, belediye olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Spora dair birçok etkinliğe katkı vermeye gayret ettiklerini belirten Çelik, "Bir taraftan profesyonel sporla ilgilenirken, diğer taraftan da amatör sporlarla ilgilendik. Kitle ve halk sporlarıyla ilgili hep çalışmalar yaptık. Ya kendimiz yaptık ya da bu organizasyon gibi etkinlik yapan grupların yanında olmaya gayret ettik. Bu organizasyon teklifi gelince gönülden kabul ettik. Bugün vereceğimiz startla 4 gün sürecek organizasyonu başlatmış olacağız. Kazasız belasız bir etkinlik olması temennisiyle hepinize başarılar diliyorum." diye konuştu.





- Tümikan Karaca: "65 yaşındayım, sağlığımı buna borçluyum"





Organizasyona İzmir'den katılan 65 yaşındaki Tümikan Karaca, böyle bir etkinliğin yapılacağını duyduğunda heyecanlandığını ve Kayseri'ye adeta koşa koşa geldiğini kaydetti.

Erciyes'in farklı bir deneyim olacağını dile getiren Tümikan Karaca, "Büyük bir keyifle geldim. Türkiye'nin her yerinden birçok arkadaşımız burada. Hepimiz çok heyecanlıyız. Hele Erciyes'ten iniş bizim için çok özel olacak." ifadelerini kullandı.

Tümikan Karaca, 14 yıldır aktif olarak bisiklet kullandığını ve Türkiye'nin birçok yerinde pedal çevirdiğini aktararak, "65 yaşındayım, sağlığımı buna borçluyum. Hiçbir hastalığım yok, bu büyük bir nimet aslında." dedi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Çelik, FESTA 2200'ün startını verdi.

Bisikletçiler, kamp yapacakları Tekir Yaylası'na doğru pedal çevirdi.