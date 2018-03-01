Fernandao'nun cezasına indirim

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Jose Fernandao'nun 2 maçlık cezasını 1'e indirdi.

Kurulun toplantısından sonra TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle Fernandao'ya verdiği cezada indirime gidildi.

TFF Tahkim Kurulunun cezayı bir maça düşürme sebebi ise "Futbolcunun eyleminin, 'sportmenliğe aykırı hareket' olarak değerlendirilmesi gerekir." şeklinde belirtildi.

Fernandao, bugün Beşiktaş ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında cezasını çekecek ve hafta sonu Spor Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında forma giyebilecek.

Öte yandan, PFDK'nın Galatasaray'a verdiği 100 bin lira para cezası da onandı.

Muhabir: Erkan Tiryaki